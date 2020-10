Potem ko se je za Trumpa opredelilo celo širno vesolje – zanj je namreč na krovu Mednarodne vesoljske postaje včeraj glasovala tudi ameriška astronavtka Kate Rubins – je svojo podporo aktualnemu predsedniku in kandidatu za 46. ameriškega predsednika pred volitvami 3. novembra ubesedil še slovenski premier Janša. »Spoštujemo težko, tragično zasebno življenje Josepha Bidna in njegove politične dosežke pred leti. Vendar, če bi bil danes izvoljen, bi bil eden najšibkejših predsednikov v zgodovini. Svobodni svet pa obupno potrebuje močno Ameriko, kot še nikoli doslej. Dajmo, zmagaj, Donald Trump!,« je predsednik vlade dejal v tvitu, zapisanem v angleščini. Mnenja, ki so se znašla pod premierjevo objavo, so bila deljena. Slovenskemu premierju očitajo politično nepreudarnost.

Globoka država

A Trump ima, kot je večkrat pokazal, rad svojstvena, unikatna prepričanja. Kot slovenski premier tudi on rad razmišlja s svojo glavo in vidi mimo laži manipulativnih medijev. Ameriškega predsednika in kandidata za nov mandat so novinarji nedavno spraševali po tem, kaj si misli o teoriji zarote QAnon. O teoriji zarote, ki pravi nekako takole: v ozadju političnega odra si za svetovno prevlado prizadeva satanistični kult s pedofilskimi mrežami. V tej zlobni politični mreži ljudi kot po naključju najdemo Hillary Clinton, Baracka Obamo, Georgea Sorosa in druge demokrate. A, kar je najhuje, ta peklenski krog ljudi si stran od oči javnosti prizadeva z oblasti zrušiti Trumpa. Globoka država in strici iz ozadja, pač. Ameriški predsednik je o teoriji zarote v odgovoru novinarjem dejal, da so njeni pristaši proti pedofiliji, s čimer se strinja. Ko pa so ga novinarji soočili z njegovimi poobjavami teorije zarote na družbenih omrežjih, jim je odvrnil: »Nič ne vem o tem. To je bila poobjava na twitterju, gre za mnenje nekoga drugega. Jaz sem to postavil pred oči javnosti, ljudje pa naj se odločijo.« Da z retvitom »svoje sledilce opozorimo na stališče neke osebe do določenega vprašanja, čeprav se z vsebino ne strinjamo,« meni tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Njegov šef pa, kot vemo, ima prav tako zelo rad raznorazne teorije. Le, da naš premier ne potrebuje Sorosa, Obame in Clintonove ter vseh ostalih levičarjev, dovolj sta mu udbomafija in Milan Kučan.