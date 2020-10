Zdravniki razjezili medicinske sestre

Predstavniki medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic so se ostro odzvali na poziv zdravniških organizacij, naj vlada sprejme določene ukrepe na področju zdravstvene nege. V Zbornici – Zvezi menijo, da gre za poskus prelaganja krivde in preusmerjanja pozornosti.