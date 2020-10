Reportaža: Policijska ura s torka na sredo

V noči s torka na sredo je pri nas veljala policijska ura. Kot je povedal Jelko Kacin, so se za ta ukrep odločili zato, ker so med glavnimi viri prenosa okužb prav druženja in praznovanja, tako v gostilnah in lokalih kot tudi drugje, v nočnem času.