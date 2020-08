Reportaža iz Premogovnika Velenje: Usoda vse bolj osovražene industrije

Ozki snopi svetlobe naglavnih svetilk so rezali trdo temo in osvetljevali vse bolj goste prašne delce, ki so lebdeli v ozračju in se premikali s tokom zraka. Lepili so se na kožo ter skozi reže med kožo in zaščitnimi očali silili v oči, v ušesa, nos in usta. V takem okolju celo žvečilni tobak deluje blagodejno, pravijo, ker spodbuja nastajanje sline in izločanje tega črnega prahu iz grla in ust.