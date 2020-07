Vsak avtomobil, ne glede na njegovo letnico, ima svojo zgodbo. Redki so, ki svoje zadnje kilometre naredijo do zbirateljske garaže ali muzeja, kot je Tehniški muzej Slovenije v Bistri, ki se lahko pohvali s kar 15 vozili, ki so bila del bogate zbirke luksuznih avtomobilov nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza - Tita. Nekateri od njih so bili narejeni tudi po naročilu, saj so predsedniki držav po vsem svetu, pa tudi jugoslovanske republike in podjetja, kar tekmovali, kdo mu bo podaril prestižnejši in dražji avtomobil.

»Prej smo se dogovorili o vseh postopkih in materialih ter jih tudi preizkusili, tako da ne bi naredili nobene škode. Po mnenju nekega švicarskega zbiratelja je avto, ki ga je Tito dobil v dar od Republike Slovenije in s katerim se je vozil tudi egiptovski predsednik Naser, vreden okoli milijon ameriških dolarjev. Za nas je njegova vrednost neprecenljiva, tako da o tržni vrednosti niti ne razmišljamo.«

Glede ohranjenosti razstavljenih avtomobilov naključni obiskovalec zagotovo ne bi imel pripomb. Laično oko namreč opazi brezhiben lesk karoserije, notranjost avtomobila pa navduši predvsem s svojo prostornostjo. Pa vendar, kot pravi Drago Štimec , konservatorsko-restavratorski svetovalec, vodja konservatorsko-restavratorske službe v Tehniškem muzeju Bistra, je ohranjanje starih avtomobilov izredno zahtevno, predvsem pa odgovorno delo. »Pri tovrstnem čiščenju lahko pride do preveč agresivnega čiščenja. Če bi to počeli vsak dan oziroma pogosteje, kot počnemo sicer, bi bile posledice vidne,« je med spremljanjem čiščenja najprestižnejšega vozila v muzejski zbirki, rolls-roycea silver wratha letnik 1952, ki so ga zaupali nemškemu podjetju Globe, povedal Štimec.

Pomoč več kot dobrodošla

Zato pa ves čas skrbijo za čim boljše pogoje hrambe razstavljenih avtomobilov. »Prostor, v katerem hranimo zbirko vseh avtomobilov, žal ni najprimernejši. Z lesenega stropa pada droben prah, ki lahko s časom in nepravilnim čiščenjem poškoduje lak. Posledice pusti tudi vlaga. Pod stavbo teče voda in zato v poletnih mesecih prostor razvlažujejo, pozimi pa zaradi nizkih temperatur razvlaževalniki ne delujejo. In prav zato smo se odločili, da čiščenje in konserviranje zaupamo nemškemu podjetju, ki ima s tako starimi avtomobili res ogromno izkušenj,« je povedal Štimec in tudi odkrito priznal, da ima muzej žal v ekipi premalo restavratorjev, ki bi se lahko posvetili le temu delu. Zaradi tega posega bo pozneje vzdrževanje mnogo lažje in zaradi zaščitnega premaza bo avto bolj zaščiten pred vlago.

Za kar tri dni je rokave zavihala ekipa nemških strokovnjakov pod budnim očesom dr. Aleksandra Bjelića, ki je suhoparno delo ekonomista v večjem podjetju zamenjal s svojo strastjo do starih avtomobilov. Čeprav ima tudi sam manjšo zbirko starih vozil, se po nemških ulicah najraje vozi prav s fičkom, letnik 1963. Prav on je stopil v stik z muzejem v Bistri in brezplačno ponudil omenjeni poseg na rolls-royceu. Pohvalil je slovensko ekipo, ki kljub težkim pogojem odlično skrbi za rolls-roycea, prav tako se vidi, da je bilo vozilo redno vzdrževano, je poudaril. »Zdaj pa je delo na nas, da z avtokozmetiko prestižnemu avtomobilu vrnemo sijaj, njegov briljant. Naša čistila so prilagojena starim avtomobilom, katerih laki imajo popolnoma drugačno strukturo in pH, kot ga uporablja avtomobilska industrija danes,« je razložil dr. Bjelić.

Prav posebnost in zahtevnost starih materialov je terjala natančne priprave, vsi posegi so tudi dokumentirani. Pri izbiri čistilnih sredstev je bila ekipa izredno previdna. »Začeli smo z najmanj agresivnim. Če ni ustreznega rezultata, gremo naprej z nekoliko bolj agresivnim sredstvom,« je razložil dr. Bjelić in dodal, da je pomembno, da ohranijo prvi lak, tudi če je ta v slabem stanju. »A na rolls-royceu je lak po vseh teh letih odlično ohranjen. Naša naloga bo, da avto ohranimo še za naslednje rodove. Podobno smo pred časom naredili tudi za nemškega zbiratelja, ki v lastni zbirki hrani Hitlerjev mercedes SSK.«