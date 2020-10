Krompir, zdrav in debel, je bil nekoč prispodoba zadovoljnega kmeta. Imeti krompir je pomenilo biti srečen. Ko je kmet s polja odpeljal bogat pridelek, se mu je smejalo. Slovenskim pridelovalcem se danes ne smeje več. Predlanska letina je bila katastrofalna zaradi suše, lanski vročinski valovi so pridelek sklestili za polovico. Letošnja letina je bila količinsko dobra, čez leto je bilo dovolj padavin, vročinskih valov ni bilo. Stopnja samooskrbe bi se lahko občutno povišala. Vendar je potrošnjo sklestila korona. Zaradi upada turizma in manjšega obiska restavracij je poraba strmoglavila, presežki na evropskem tržišču so krompirju zbili že tako ali tako zelo nizko ceno.

»Zna se zgoditi, da bom v zemlji pustil tisoč ton krompirja,« je potožil eden večjih pridelovalcev na Slovenskem. Pogovor za Objektiv je odklonil. Javno razpredati o razmerah zna biti za pridelovalce škodljivo. Kritična beseda preveč in zameriš se velikim kupcem, ki na zasičenem tržišču določajo ceno in pravila igre.

Krompir ima tudi Marjan Jurečič iz Velikega Mraševa pri Krškem. »Od tukaj pa do tukaj je,« pokaže na velike lesene zaboje, zložene drug na drugega. Sežejo dobesedno do stropa. Več sto ton gomoljev je spravljenih v njih. »Običajno ga nimamo toliko, vendar je bila letošnja letina boljša, nadpovprečna, pridelka je za 20 odstotkov več. Obenem nismo prodali toliko zgodnjega krompirja, kot smo sprva pričakovali,« razloži med sprehodom po posesti.

Na kmetiji imajo trgovino, v kateri prodajajo svoje pridelke. Obisk je živahen. Ampak nemogoče je ves krompir prodati na dvorišču. Ključni so veliki kupci. »Veletrgovka mi je zadnjič dejala, da ga ne bi vzela niti, če bi ji ga pripeljal zastonj,« se grenko nasmehne. Domneva, da ima velik vpliv na slabšo prodajo uvoz. »Obenem so tudi vrtičkarji imeli bogato letino. Eden mi je zadnjič rekel, da ponavadi pridela največ osem zabojčkov, letos pa ga je bilo za zvrhano prikolico. To je 20-krat več.«

Pred dvajsetimi leti je bil krompir še dober posel. »Takrat smo mladi krompir pobirali še ročno, za kilogram si dobil 1,3 nemške marke. Tedaj smo na enem hektarju zaslužili več kot danes na desetih, čeprav zdaj delamo strojno.« Prihodnje leto ga bodo zagotovo posadili manj, napoveduje mladi prevzemnik Matevž Jurečič. Ni prepričan, ali je krompir poljščina njegove prihodnosti. »Morda bomo povečali pridelavo ječmena ali oljnih buč, saj sami pridelujemo bučno olje in ga vsega prodamo. Nameravam še več delati na področju domače maloprodaje. Če bodo veletrgovske cene še naprej padale, bomo na čisti nuli. Za čisto nulo pa jaz ne bom delal, rad bi vlagal v prihodnost.«

Brez krompirja ni misije na Mars Krompir je pridelek prihodnosti. V vesolju, če ne v Sloveniji. Ko se bodo astronavti odpravili na kolonizacijsko misijo na Mars, bo krompir ključen sestavni del njihovih obrokov. Med triletno potjo tja in nazaj ga bodo pridelovali in pobirali na vesoljskem plovilu v skladu s priporočili programa, ki ga že štiri desetletja razvija vesoljska agencija Nasa. Krompir je najbolj vsestranski in zaokrožen prehranski vir, piše John Reader v knjigi A History of the Propitious Esculent. Približno 79 odstotkov krompirja sestavlja voda, preostanek ima odlično razmerje med ogljikovimi hidrati in kakovostnimi beljakovinami, vsebuje pa še esencialne vitamine in minerale. Zgolj jajce ima višjo biološko vrednost. Človek zmore mesece preživeti zgolj z uživanjem krompirja in nekaj maščobe. Poleg tega je rastlina izjemno produktivna, pridela več energije na enoto površine kot katerakoli druga poljščina. Razmnoževanje rastline je enostavno, zaradi fotosinteze je ta pomemben vir kisika in hkrati potrošnik CO 2 . Tisoč milijard dolarjev draga medplanetarna pustolovščina bo obstala in padla na tem, ali bodo astronavti uspešni pridelovalci krompirja v vesolju in na Marsu. . Tisoč milijard dolarjev draga medplanetarna pustolovščina bo obstala in padla na tem, ali bodo astronavti uspešni pridelovalci krompirja v vesolju in na Marsu. »Ljudje pozabljajo, kako zelo kakovostno živilo je krompir,« se strinja dr. Peter Dolničar, predstojnik Oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje na Kmetijskem inštitutu Slovenije (KIS), sicer pa specialist za krompir in žlahtnitelj novih sort krompirja. »Zato je škoda, da ga Slovenci ne pojemo več, nekateri ga celo štejejo za nekaj manjvrednega.« Dolničar je minule dni preživel na poskusnih in selekcijskih poljih inštituta, kjer je izkop krompirja v sklepni fazi. Tam potekajo poglobljene znanstvene raziskave novih, naravi prijaznih načinov pridelovanja krompirja, zatiranja bolezni in škodljivcev ter preizkušanje sort krompirja. Več kot 25 let Dolničar in sodelavci razvijajo tudi nove slovenske sorte krompirja. Kmetijski inštitut Slovenije ima več kot sedemdesetletno tradicijo na tem področju, saj so s prvim programom žlahtnjenja krompirja začeli leta 1947, v šestdesetih letih pa so bile razvite prve domače sorte krompirja; med najbolj znanimi so bile sorte igor, cvetnik in vesna. S pridelavo krompirja se je Dolničar seznanil že v otroštvu, odraščal je na kmetiji v okolici Ljubljane. Tam ga prideluje še zmeraj, »nekaj zase, nekaj za sosede, pa tudi za manjše trgovine. Doma preizkusim tudi marsikateri nov križanec, saj so tla nekoliko lažja kot na inštitutu.« Na KIS je prišel kot štipendist, prihodnje leto bo minilo 30 let od zaposlitve. O krompirju še zmeraj govori gostobesedno in z zanosom. Ni mogoče spregledati, da ga delo še zmeraj veseli. V svoji karieri je imel krompir. Znanost je pridelavo krompirja dvignila na bistveno višjo raven. Hektarski donos se je v 50 letih dvignil za najmanj trikrat, sorte so danes bistveno bolj okusne in odporne na bolezni ter škodljivce. Kljub temu se mnogi nostalgično spominjajo igorja, najbolj slovitega slovenskega krompirja. »Občasno še kdo pride k nam po njegovo seme in nato trdi, da to ni več isti igor kot nekoč. Pa je. Samo ljudje so se medtem navadili večjih pridelkov in višje kakovosti. Časi so se spremenili,« se muza Dolničar.

Ljubljenega igorja pokončal virus Igor je bil v Sloveniji požlahtnjen leta 1964, v osemdesetih letih je ta sorta z belim mesom uspevala na približno 70 odstotkih vseh slovenskih krompirjevih njiv, ki jih je bilo približno 30.000 hektarjev. Potem pa ga je iz pridelave izločil različek virusa Y, najhujši izbruh bolezni se je zgodil vročega poletja 1988, prizadetih gomoljev ni bilo mogoče prodati. Igorja so hitro nadomestile druge odpornejše sorte, kmalu je polovico slovenske jedilne in semenske proizvodnje zavzela nizozemska sorta sante, ki se prideluje še danes. Igorjev propad je sprožil nov val žlahtnjenja domačih krompirjevih sort. Na inštitutu so jih od leta 1993 vzgojili dvanajst, na trgu jih je uspešnih sedem, poimenovali so jih po imenih slovenskih rek in gora. Najkakovostnejša je večnamenska pozna sorta s čvrstim mesom KIS sora. Je križanec z nekoč zelo priljubljeno slovensko sorto cvetnik. »Čeprav so ga vpisali v slovenski sortni izbor, cvetnik ni bil žlahtnjen pri nas, temveč smo ga dobili iz Amerike,« me poduči Dolničar. »Obdržal se je do leta 2005, ko so ga na Nizozemskem dokončno nehali razmnoževati. Na tržnici se sicer danes še pojavi kakšen pridelovalec, ki prodaja 'cvetnik', dejansko pa gre v tem primeru običajno za sorto KIS sora.« Pomembno je, da imamo v Sloveniji domače, doma razvite sorte krompirja. »Seveda so številne tuje sorte kakovostne, a tudi mi smo sposobni narediti odlične jedilne sorte krompirja. Z njimi lahko pridelujemo tudi seme, kar našim pridelovalcem daje zaslužek, prehranska veriga pa tako ostaja sklenjena. Žlahtnjenje je torej le delček v mozaiku ohranjanja podeželja.« Krompir danes uspeva na vseh celinah, celo na Antarktiki. V Andih raste nad 4000 metri nadmorske višine, v Alpah do 2000 metrov visoko, kar dokazuje njegovo izjemno prilagodljivost. A obenem je zelo občutljiva rastlina. V svetovni pridelavi krompirja se letno poškropi za več kot dve milijardi evrov zaščitnih sredstev. Sonaravno in količinsko zadovoljivo pridelavo krompirja omogočajo predvsem sorte, ki so odporne proti boleznim in škodljivcem; na prvem mestu je zagotovo odpornost proti krompirjevi plesni. To še posebej velja za ekološki način pridelovanja krompirja. Pri iskanju novih sort za ekološki način pridelovanja igra Slovenija pomembno vlogo, KIS je namreč vodilni med skupaj 24 partnerji iz Evrope, ZDA in Kitajske, ki sodelujejo v evropskem raziskovalnem projektu Ecobreed. Z raziskavami in sortnimi poskusi na ekoloških površinah Infrastrukturnega centra Jable Kmetijskega inštituta Slovenije ter na površinah pri izbranih ekoloških kmetih razvijajo na stres odpornejše, donosnejše in kakovostnejše ekološke sorte krompirja, ki bi se pridružile odpornim sortam, kot so slovenska KIS kokra in tuje carolus, alouette in otolia. Cilj je, da bi nove sorte imele enak ali celo večji pridelek od konvencionalnih. Pri izbiri sort za ekološko pridelavo problem ni zgolj obstoječ sortni izbor. Veliko ekoloških pridelovalcev in odjemalcev ima predsodke glede sodobne agronomske znanosti. Zato raje posegajo po starih sortah, ki so bodisi izrojene ali pa manj primerne za ekološko pridelavo. »Ekološki krompir ni droben in zguban, kot pogosto videvamo na tržnici,« poudarja Dolničar. »Seveda lahko vsak sadi, kar želi in hoče. Vendar so nove sorte nesporno boljše, odpornejše, pridelki so večji, gomolji lepši. Če bi se kdo specializiral za ekološko pridelavo krompirja, bi imel zagotovo dober prihodek.«

Slovenci krompirja ne poznamo Slovenci smo neizbirčni potrošniki krompirja. Ne poznamo ga. Mnogi zmoremo našteti in prepoznati več sort grozdja, pa tudi jabolk, pri krompirju pa smo nevedni. Ločimo mladega in starega, belega in rumenega, morda še tistega z rdečo lupino. Čeprav barva krompirjeve lupine in mesa ne pove ničesar o tem, kakšen okus ima krompir in ali je bolj primeren za cvrtje, pečenje ali kuhanje. »Ker je kakovost krompirja zelo odvisna od sorte, bi jih morali potrošniki absolutno bolje poznati, vendar jih ne,« se strinja Dolničar. »Za večino je krompir le krompir. V Franciji in Veliki Britaniji je kultura krompirja na bistveno višji ravni, tam so nekatere sorte tudi do trikrat dražje od preostalih.« Katere sorte krompirja so ta čas v Sloveniji najbolj priljubljene? »Pri zgodnjih sortah je vodilni naš KIS slavnik. V zadnjem času je naredil največji preboj, vsako leto nam zmanjka semena. Zelo razširjena srednje zgodnja sorta je nemški marabel, ljudje ga imajo zelo radi, saj je zelo okusen. Pri poznih pridelamo največ desireeja, najbrž zato, ker je seme poceni, ljudje pa so ga navajeni saditi. Zelo dobro se prodaja tudi naša KIS sora, ki je postala prepoznavna blagovna znamka.« Če prihodnost krompirja seže do Marsa, njegova preteklost korenini v južnoameriških Andih, na območju današnjega Peruja in Bolivije. Pred približno 8000 leti so predniki Inkov začeli kultivirati divji krompir, manipulirali so z njim, da bi zmanjšali njegovo strupenost in povečali užitnost, okusnost ter velikost gomoljev. Razvili so več užitnih prasort. Pot iz južnoameriške obskurnosti na polja in v lonce po vsem planetu je uspelo le tisti sorti, ki so ji rekli papas, njeno latinsko ime pa je S. tuberosum. Člani Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi so pred leti obiskali domovino krompirja. V perujskem mestu Pune, ob jezeru Titikaka, so imeli sprejem v nacionalnem inštitutu za kmetijske raziskave. Predstavnikom inštituta so gostje iz Slovenije podarili zastavo društva, prinesli so jim tudi originalen recept za pripravo praženega krompirja. »Te jedi namreč v Andih ne poznajo, čeprav so domovina krompirja, pridelujejo čebulo in redijo prašiče. Da bi vse to združili v eno jed, pa jim nikdar ni padlo na pamet,« se muza predsednik društva Stane Menard.

Krompir, da se z mesom je Perujske institucije, ki se znanstveno ukvarjajo s krompirjem, hranijo več kot 4700 vzorcev različnih sort, večina je kakopak južnoameriških. »Imajo pa tudi vzorce dveh legendarnih slovenskih sort: cvetnika in igorja,« je ponosen Menard. Slovenija je po njegovem prepričanju omembe vredna igralka v svetu krompirja. Tudi zaradi samosvoje jedi. Pozna jo vsak prebivalec dežele, pripravljajo jo tudi vsi naši zamejci, od Monoštra do Doberdoba. Če vam jo pripravijo tudi kje drugje, mora biti v ozadju neka slovenska naveza. Menard: »Pražen krompir se kot prepoznavna jed Slovenije pojavlja povsod po svetu. Ponekod je to pica, drugje suši, po praženem krompirje pa smo prepoznavni mi. Je izrazito lokalna jed, zrasla je na kuharskem znanju naših praprababic.« Društvo je nastalo iz hudomušne ideje na nekem sprejemu ob začetku leta 2000. V Vili Podrožnik so med drugimi dobrotami jedli za prilogo pražen krompir. Razvila se je razprava o tem, kako je podcenjen v primerjavi z drugimi jedmi. Nekoč je bil njegov ugled bistveno večji, izpostavlja Menard, »to dokazuje naslov najstarejšega recepta iz leta 1779: ‘Krompir, da se z mesom je’.« Katera sorta je najbolj primerna za pripravo praženega krompirja? »Na naši znanstvenoraziskovalni postaji, 15-krat 15 metrov veliki njivi v Sneberjah, vsako leto preizkusimo več sort. Največkrat sta na vrhu sorti red fantasy in manitu, z njima praviloma ne moreš zgrešiti.« Torej je tipična slovenska jed najboljša iz uvoženih sort krompirja? Nič kaj domoljubna ugotovitev. »Nekoč je bil najboljši cvetnik, z njim posajena polja so cvetela v čudovito modri barvi. Pa ga žal ni več. Vrhunska sorta je bil tudi igor, ki je podlegel bolezni. Med sortami, ki jih razvija Dolničarjeva ekipa, pri pripravi praženega krompirja največ potenciala kaže kokra.« Kdor na širšem območju Maribora potrebuje nasvet pri pridelavi krompirja in drugih poljščin, mu pomaga Timotej Horvat, terenski svetovalec tukajšnjega Kmetijsko-gozdarskega zavoda. »Letos so pridelovalci imeli največ vprašanj v zvezi s prepovedjo uporabe herbicida Reglone, ki je pomemben predvsem pri semenski proizvodnji. Z njim se uniči krompirjeva cima, to je nadzemni, listnati del rastline, s čimer se ustavi rast in dobi ustrezen kaliber,« pojasni Horvat. Nekoč je veljalo, da je v Sloveniji najbolj popularen beli krompir, a to je že dolgo preteklost. V Sloveniji nismo več vajeni pražiti bele sorte krompirja, ljudje hočejo imeti rumenega. Ampak ne preveč rumenega. »Zelo razširjen je svetlo rumeni desiree. To je ziheraška sorta, pridelek je soliden, krompir je okusen, vsestransko uporaben in se ga da dobro skladiščiti. A tudi njen čas že počasi mineva, sorta se je izrodila in bo potrebovala zamenjavo. Stroka zdaj priporoča več novejših, rodovitnejših in okusnejših sort, ki imajo lepše in bolj izenačene gomolje.« Krompir je evropski pridelek z migracijskim ozadjem. Preko Kanarskih otokov so ga na staro celino prinesli španski kolonialisti, okoli leta 1570. Ne mnogo kasneje je, po drugih pomorskih poteh, dosegel tudi Britansko otočje. Mnogo je bilo prizadevanj za kultiviranje krompirja, upor prebivalstva pa je bil velik. Okus je bil ljudem tuj, gomolje so spremljali številni predsodki. Soočal se je denimo z očitkom, da bi bil zagotovo omenjen v Bibliji, če bi bog hotel, da pridelujemo in uživamo krompir. Po Britanskem otočju in na Irskem se je razrasel že v 17. stoletju, na evropski celini se je zares prijel šele v drugi polovici 18. stoletja. Pomemben sloves si je ustvaril kot vir prehrane pruske vojske. Kralj Friderik II. Veliki, po domače »stari Fritz«, je leta 1744 ukazal pridelavo krompirja na pruskem teritoriju. Tistemu, ki bi se slučajno upiral poljedelski novosti, je zagrozil, da mu bodo odrezali nos in ušesa. S krompirjevo dieto se je vojska sedem let upirala vojnim nasprotnikom. Pruski sovražniki so zaznali učinek krompirja, Avstrija in Rusija sta nemudoma začeli spodbujati njegovo pridelavo.