Po podatkih Prometnoinformacijskega centra se za vstop s Hrvaške v Slovenijo najdlje čaka na Gruškovju, in sicer približno uro in pol. Na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja, Sečovlje, Sočerga in Starod, kjer so bile danes dopoldne daljše kolone vozil, pa trenutno čakalne dobe ni.

Več voznikov je sicer namenjenih tudi na Hrvaško, na izstop iz Slovenije morajo tako čakati na mejnih prehodih Dragonja, in sicer okoli eno uro, ter po pol ure na mejnih prehodih Gruškovje, Sečovlje in Sočerga.

Od jutra je kolona vozil tudi pred mejnim prehodom Karavanke na avstrijski strani, trenutno je dolga okoli štiri kilometre. Prav tako se sedemkilometrska kolona vije na slovenski strani predora Karavanke, zato voznikom, ki so na poti proti Kranjski Gori, svetujejo izvoz Jesenice - vzhod. Predor zaradi gostega prometa občasno zapirajo, prav tako zaradi 1,6-kilometrskega zastoja in kontrole občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji, poroča Prometnoinformacijski center.

Takšne razmere na mejnih prehodih na avgustovsko soboto, ki tradicionalno velja za prometno obremenjeno, niso neobičajne, čeprav je bilo povečan promet pričakovati tudi zaradi tega, ker se izteka zadnji konec tedna uvedbo 14-dnevne karantene ob vračanju slovenskih državljanov s Hrvaške. A za zdaj na mejnih prehodih še ne opažajo veliko Slovencev.

Kot je za STA pojasnila Anita Leskovec s Policijske uprave (PU) Koper, mejni prehod Dragonja denimo prečka veliko Nemcev in Čehov, Slovencev pa je zelo malo. Anita Kovačič Čelofiga s PU Maribor je pojasnila, da je na Gruškovju podobno. Da med potniki, ki vstopajo v Slovenijo, prevladujejo tuje registrske tablice, so sporočili tudi s PU Novo mesto.

Bolj množično vračanje Slovencev tako na mejnih prehodih pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, torej tik pred iztekom roka v ponedeljek konec dneva, ko bo mogoče v Slovenijo s Hrvaške še vstopiti brez karantenske odločbe.

Na mejnih prehodih Obrežje in Metlika za zdaj brez zastojev Promet na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto poteka nemoteno in brez posebnosti, je ob 14. uri sporočil Robert Perc iz PU Novo mesto. Na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje potniki vstopajo v državo na dveh vstopnih stezah od treh, na metliškem mejnem prehodu pa na eni do dveh. V Slovenski vasi in na Vinici prav tako ni posebnosti pri prestopu državne meje. Čakalnih dob, razen običajnega nekajminutnega čakanja do mejne kontrole, ni, med potniki, ki vstopajo v državo, pa prevladujejo tujci. Kot dodaja Perc, glede na ukrepe, povezane s koronavirusom, večji promet na vstopu v Slovenijo na območju PU Novo mesto pričakujejo jutri in v ponedeljek. Tudi na mejnem prehodu Gruškovje so glede na pričakovan promet prilagodili število policistov, tako da promet poteka dokaj tekoče, dopoldne so odprli štiri vstopne kolone in dve izstopni, je v izjavi za medije pojasnil pomočnik komandirja postaje mejne policije Gruškovje Mirko Skuhala. Kot je navedel, je mejni prehod, ki je največji na območju PU Maribor, v noči s četrtka na petek prečkalo več kot 10.000 vozil, s petka na soboto pa 11.000. Po pojasnilih policijske uprave je to primerljiva številka s tisto lani v tem času.