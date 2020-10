V soboto so v Sloveniji opravili 3765 testov na okužbe z novim koronavirusom in pri tem potrdili 726 okužb. Pozitivnih je tako bilo več kot 19 odstotkov testov. Vse bolj zaostrene razmere bo danes zvečer pretresal del vlade skupaj s svetovalno skupino ministrstva za zdravje. Predsednik vlade Janez Janša je še pred začetkom posveta pripravil videonagovor državljanom. Spodaj lahko preberete transkript besed premierja.



“Skupaj z Evropsko celino in večino ostalega sveta smo sredi drugega vala pandemije korona virusa. Medtem ko se je spomladi virus najprej širil zgolj iz Kitajske v nekaj središč v Evropi, se jeseni po poletni sprostitvi gibanja po celi EU širi lokalno po vsej celini. To dejstvo bistveno zmanjšuje učinkovitost nekaterih zapor, ki so marca in aprila Slovenijo in nekatere druge države EU obvarovale pred ponavljanjem krize iz Lombardije,” je uvodoma dejal slovenski premier.

“Slovenci smo po neposrednih posledicah drugega vala doslej še vedno med manj prizadetimi državami EU, vendar se stanje nevarno zaostruje. Skupaj s preostalo Evropo smo prisiljeni sprejemati ukrepe za obvladovanje širitve virusa, za obvarovanje zdravja in življenj.”

“Po temeljiti razpravi o nevarnostih 2 vala epidemije smo konec prejšnjega tedna na Evropskem svetu dosegli popolno soglasje o hierarhiji vrednot, ki jih v spopadu z virusom uporabljamo v EU: Najprej so življenja, potem je zdravje in nato je ekonomija oziroma gospodarstvo, še posebej življenjsko pomembne dejavnosti. Vse ostalo, od zabave do številnih drugih aktivnosti, pa tudi nekaterih svoboščin, bo moralo nekaj časa počakati. Bolj bomo sposobni z ukrepi in obnašanjem upoštevati to lestvico vrednot, prej se bomo lahko vsaj večinoma vrnili k normalnemu življenju. Ukrepi, ki so pripravljeni in bodo po potrebi aktivirani, so sorazmerni. Vse institucije v državi delujejo in bodo delovale tudi v morebitnih bolj zaostrenih razmerah. Smo v dnevnih stikih z vladami drugih držav EU, se posvetujemo, preučujemo različne ukrepe, ki jih sprejemajo in spremljamo njihove učinke.”

EU je dogovorila tudi priporočila glede prehajanja meja v času epidemije in možnem stopnjevanju ukrepov pri zaostrovanju režimov na notranjih mejah. Slovenija že nekaj časa sledi tem priporočilom, ki preprečujejo ponavljanja blokad in zapor iz časov kaosa v marcu tega leta.

“Predstavljene so tudi evropske prioritete pri cepljenju prebivalstva potem, ko bo cepivo na voljo. Nekatera testiranja dajejo obetavne rezultate in verjamemo, da bo najkasneje spomladi učinkovito cepivo na voljo za vse. V Sloveniji bo cepljenje brezplačno. Najprej bo na vrsti zdravstveno osebje, nato najbolj ranljive skupine, zaposleni v kritični infrastrukturi, zaposleni na delovnih mestih, kjer ni mogoče vzdrževati zadostne medsebojne razdalje in nato v čim krajšem možnem času vsi ostali.”

“A do cepiva je pred nami še zahtevno hladno obdobje pandemije, ki terja od vseh nas učinkovito ukrepanje, predvsem pa visoko stopnjo odgovornosti in solidarnosti. Smo v zahtevnih časih, ki nas silijo celo v tisto najtežje, torej v spremembo naših navad in delno celo v spremembo našega načina življenja. A če trezno premislimo, ovire še zdaleč niso nepremostljive. Še več. Z relativno malimi prilagoditvami obnašanja velike večine nas za krajši čas lahko s skupnimi močmi presežemo tudi te izzive. Že z naložitvijo in uporabo aplikacije #OstaniZdrav, še posebej če smo Covid pozitivni, lahko veliko naredimo. Z vsemi močmi pa moramo podpreti naše zdravstvene delavce, zdravnike in medicinske sestre, negovalno osebje v domovih za starejše in drugih zavodih, zaposlene v kritični infrastrukturi in vseh tistih dejavnostih, ki se tudi v času pandemije ne morejo zaustaviti, ker je od njih odvisno zdravje in preživetje. Od pomladi smo se na podlagi izkušenj v zdravstvu organizacijsko bistveno okrepili, kadrovske kapacitete pa so žal še vedno omejene, ker se jih v kratkem času ne da podvojiti.”

V zgodovini človeštva so bila obdobja, ko je usoda mnogih ležala v rokah peščice. Pandemija pa je ves demokratični svet, ki temelji na svobodi, in tudi nas Slovence postavila pred večji, dvojni izziv: Zdravje in življenja vseh nas so v rokah sodržavljanov, ki delajo v zdravstvu. Hkrati pa vsi vemo, da bodo svoje poslanstvo lahko zmogli le, če jim bomo vsi pomagali z odgovornim obnašanjem, tako da hitrost širitve virusa ne bo presegla zmogljivosti našega zdravstva. Vsi smo utrujeni od dolgih mesecev spopada z virusom. A prikličimo si pred oči naše sodržavljane, ki so resno zboleli in njihovo trpljenje. Predstavljajmo si zdravnike in medicinske sestre v dolgih dnevih in nočeh, izpostavljene nevarnosti okužb, v zaščitnih maskah in skafandrih. In vse to, čemur se moramo vsi drugi odpovedati, se nam bo prikazalo v drugačni luči.”

“Pred nami torej ni prepad, v katerega bomo zanesljivo padli, temveč izziv, ki ga bomo skupaj premagali. In spet bo prišel čas sonca in svobode, ko bodo virus in zaščitne maske le še oddaljen spomin. Spet bodo nogometne tekme, kina in gledališča, potovanja in dopusti. Vse, čemur se moramo začasno odreči, bo še vedno tu. Življenje ter nova izkušnja skupnega uspeha bodo nadoknadili izgubljeno.”

“Hvala vsem in vsakomur posebej za vse, kar ste že in še boste naredili za lastno varnost in zdravje ter za varovanje zdravja in življenj najšibkejših. S tem boste omogočili, da bomo stali in obstali in da bo Slovenija šla naprej. Ostanite zdravi,” je Janša zaključil svoj nagovor pred nadaljevanjem drugega vala epidemije novega koronavirusa.