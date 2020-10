Na 21. redni seji državnega zbora poslanci postavljajo vprašanja predsedniku vlade Janezu Janši. Jani Möderndorfer iz LMŠ je vladi očital, da je pri ukrepanju kar se tiče covida-29 v drugi fazi pijana od veselja, da ji je uspelo zajeziti okužbe v prvem valu. To je sicer dobro, je dejal, in dodal, da pa je vlada v sedanjem obdobju preprosto pogorela, predvsem na račun prepoznih ukrepov.

Möderndorfer je Janši očital, da je vlada zamudila pri zapiranju meje in se namesto tega raje s hrvaškim premiejem Andrejem Plenkovićem dogovorila, kako se bo vse skupaj odložilo na začetek šole. Da imamo zaradi tega danes premalo postelj za covid-19 bolnike ter premalo aktiviranih zdravnikov in zdravstvenih delavcev. »Nimamo covid-19 bolnišnice v smislu, kjer bi lahko izolirali tovrstne paciente in na ta način omogočali izvajanje vseh preventivnih in kurativnih zdravstvenih postopkov, zaradi katerih se ne bo oslabilo zdravstveno stanje vseh prebivalcev v državi,« je dejal poslanec LMŠ.

Kako boste zagotovili ustrezno oskrbo prihodnjih covid-19 pacientov in kako boste reševali življenja tistih, ki bodo posredno ogroženi zaradi drugih bolezni, je terjal od predsednika vlade.

»Tudi ta val bo mimo, premagali ga bomo in takrat bomo primerjali, kdo je bil uspešen in kdo ni bil,« je odgovoril Janša. »Obstajajo druge države v Evropski uniji, ki so, kar se tiče zdravstvenega sistema in kapacitet boljše ali slabše od nas. Jaz zagotavljam, da bo tudi Slovenija po drugem valu med zmagovalci, torej med najboljšimi,«

Pri tem je premier spomnil na nedavne besede nemške kanclerke Angele Merkel, ki je dejala, da je Nemčija država z dobrim zdravstvenim sistemom, a da tudi te kapacitete niso neomejene. »Torej, če kdo misli, da je Slovenija lahko nek otok, izoliran v Evropi, je v veliki zmoti,« je nadaljeval Janša. »Virus je prišel tudi na Malto, ki je dejansko otok, pa na Ciper in Veliko Britanijo. Virus je enostavno povsod.« Janša je ob tem zagotovil, da bo slovenska vlada sprejemala ukrepe, ki bodo v prihodnosti zagotovili, da širitev ne bo presegla omejitev zdravstvenega sistema. Seja še poteka.