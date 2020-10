Na Hrvaškem 890 novih okužb in osem umrlih

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob opravljenih 5883 testih potrdili 890 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je umrlo še osem bolnikov, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite. Znova je največ na novo okuženih v Zagrebu, kjer so v zadnjem dnevu potrdili 293 novih okužb. Na Hrvaškem so ob ponedeljkih in torkih zaradi povprečno manj opravljenih testov praviloma nižje dnevne številke novookuženih, kot ob ostalih dnevih. Hrvaški epidemiologi poudarjajo, da gre za "lažno nizko število". Današnja številka je sicer več kot dvakrat višja kot v ponedeljek, ko so potrdili 393 novih okužb ali prejšnji torek, ko so jih zabeležili 372.