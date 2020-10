V Irunu se je ob eni uri popoldan na pot podalo 168 kolesarjev iz 21 različnih ekip in tako uradno pričeli z izvedbo 85. Dirke po Španiji. Čeprav bi se dirka morala začeti že v soboto, so prve tri etape odpadle, saj bi morale potekati na NIzozemskem, a tamkajšnji organizatorji niso hoteli tvegati z organizacijo tako velikega dogodka zaradi zahtevnih razmer s covidom-19. Se je pa zaradi tega dirka spektakularno začela danes – prvič v zgodovini se je že uvodna etapa zaključila s ciljnim vzponom. Cilj je bil na vrhu vzpona na Arrate, na katerega lepi spomini vežejo tudi enega izmed glavnih favoritov za končno zmago na letošnji Vuelti Primoža Rogliča. Slovenec si je ravno na tem vzponu privozil prvo zmago na najvišji kolesarski ravni na večdnevnih dirkah, ko je leta 2018 slavil na Dirki po Baskiji. Poleg zahtevne trase, je kolesarjem večino poti nagajalo tudi vreme, saj je vmes močno deževalo, zaradi česar in je bila cesta še toliko bolj zahtevna.

Iz Irona so se kolesarji podali na 173-kilometrsko pot do Arrateja v Bilabu. Na poti so morali opraviti s štirimi kategoriziranimi vzponi, trije so bili tretje kategorije, najtežji pa je bil prav zadnji na Arrate, ki je uvrščen v prvo kategorijo. Gre za 5,3 kilometrov dolg vzpon, s povprečnim naklonom 7,7 odstotka. Na najstrmejših odsekih, ki so na sporedu ob zaključku vzpona, se naklon povzpne do 13 odstotkov.

Dvakratni zmagovalec Vuelte Froome odpadel že prvi dan Na prvih ravninskih kilometrih se je v beg podala manjša skupina petih kolesarjev, ki pa je bila ujeta dobrih dvajset kilometrov pred ciljem, ravno na mestu, ko so bile priložnosti tudi že za napade za etapno zmago, saj se je začel predzadnji vzpon dneva, vzpon na Elgeto. Ritem ob začetku vzpona dvajset kilometrov pred ciljem je hitro narasel. Narekovala ga je britanska ekipa Ineos-Granadier, ki pa je s tem največ škode napravila prav sama sebi, saj se je v težavah znašel nekdanji dvakratni zmagovalec španskih cest Chirs Froome. Froome, , ki letos ni v vlogi kapetana ekipe, se je sicer trudil držati priključek s skupino na samem začelju, a je že ob naslednjem pospeševanju moral popustit. Na vrhu predzadnjega vzpona je bila skupaj še vedno skupina, ki je štela okoli 30 kolesarjev in v njej so bili še prav vsi pretendenti tako za današnjo kot tudi končno zmago. Med njimi tudi Roglič. Ekipa Ineosa s tempom ni popuščala niti na spustu, čeprav je bila cesta spolzka, težavo pa je povzročal tudi veter, ki je na cestišče nanašal še dodatno umazanijo. Vsi kolesarji so morali biti zato zelo previdni, da ni prišlo do hujšega padca, posledično pa se je skupina močno raztegnila. Največ težav na spustu je imel prav Froome, ki verjetno prav v takih okoliščinah še čuti posledice lanskega padca, ko je staknil hudo poškodbo ravno na spustu na enem izmed treningov.

Kuss poskrbel za izločitev favoritov Tudi vzpon na Arrate je z narekovanjem ostrega tempa začela ekipa Ineosa, ki je že prvi dan poskusila streti svoje tekmece, a takoj za njim se je v glavnini postavila ekipa Jumb-Visme z Rogličem in Tomom Dumoulinom na čelu. Oster tempo britanske ekipe je razbil Rogličev pomočnik Sepp Kuss, ki je z napadom povzročil razpad skupine. Američanu so lahko sledili le še najmočnejši in v boju za zmago je ostalo zgolj še devet kolesarjev, med njimi pa ni bilo Domoulina, kar že nakazuje, da bo Roglič prvi kapetan nizozemske ekipe.

Izjemen zaključek Rogliča Kuss ni popuščal do vrha vzpona in v zadnja dva kilometra, ki sta potekala na vrhu planote, je pripeljalo osem kolesarjev, ki so se v podaljšanem sprintu pomerili za zmago. Sprint skupinice se je začel dva kilometra pred ciljem, ko pa se je za trenutek ustavila dober kilometer pred ciljem, je 30-letni Zasavec izkoristil priložnost. Niti za trenutek se ni obotavljal in s polno hitrostjo oddrvel proti cilju. Osmerica ga ni mogla več ujeti in Roglič je tako že uvodni dan tekmovanja oblekel majico vodilnega v skupnem seštevku. Drugi je bil Richard Carapaz (Ineos), tretji pa Dan Martin, ki sta za Slovencem zaostala eno sekundo. V skupnem seštevku pa Carapaz za voljo bonifikacijskih sekund zaostaja pet sekund, Martin pa sedem.