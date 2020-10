Po tridnevni gorski uverturi na 85. Vuelti je bila danes na sporedu prva priložnost za sprinterje, saj na 4. etapi ni bilo niti enega kategoriziranega vzpona. Ravno nasprotno, trasa se je praktično ves čas malenkost spuščala, saj se je dan začel na 1014 metrih nadmorske višine v Garrayu, končal pa na 330 metrih v Ejea de los Caballeros. Posledično so bile hitrosti na 191,7 kilometrov dolgi etapi zelo visoke. Povprečna hitrost na etapi je tako znašala skoraj 50 kilometrov na uro. Za visoko povprečno hitrost je poleg trase skrbela tudi četverica v begu, ki je glavnino priganjala v močan tempo. Glavnina je tako tudi močno prehitela predvideno časovnico, saj so z etapo zaključili že dobrih deset minut čez 17. uro, organizatorji pa so jih v cilju sicer pričakovali približno 15 minut kasneje.

Ekipe z izrazitimi sprinterji si danes niso mogle privoščiti, da bi etapno zmago pobrali ubežniki in so zato ves čas četverico držale na varni razdalji. Najbolj dejavni sta bili ekipi Bora Hansgrohe, ki si je želela zmage svojega člana Pascala Ackermanna, in Deceuninck Quick Step, ki na takšnih etapah stavi na Sama Bennetta. Oba predstavnika najbolj dejavnih ekip v glavnini sta tudi pred začetkom današnje etape jasno povedala, da si želita danes zmagati. Vodilni v skupnem seštevku Dirke po Španiji Primož Roglič je bil ves čas varno postavljen v osrčju svojih klubskih kolegov iz Jumbo-Visme, ki so se nahajali takoj za čelom glavnine.

Glavnini četverice ni uspelo ujeti do letečega cilja Bolj kot se kolesarji bližali ciljni črti, manjša je bila prednost ubežnikov. Pričakovati je bilo, da bo glavnina četverico ujela do letečega cilja, ki se je nahajal dobrih 20 kilometrov pred ciljem, da bi kandidati za etapno zmago malce razmigali svoje noge in se pripravili za končni spopad, a se to ni zgodilo, saj so imeli ubežniki na letečem cilju še vedno dobre pol minute prednosti. Vseeno ubežniki niso mogli v ospredju priti do cilja, saj jih je glavnina kmalu po letečem cilju dokončno ujela.

Izjemen vlak Deceunick Quick Stepa Po pričakovanju je glavnina skupaj prišla v zaključek etape in za zmago so se pomerili sprinterji, najboljši v skupni razvrstitvi pa so gledali, da se niso zapletli v kakšen nepotreben padec. V zadnji kilometer je najbolje vstopila ekipa Sama Benneta Deceuninck Quick Step, ki je postavila izjemen sprinterski vlak, Irec pa je uspešno dokončal delo svoje ekipe in zmagoslavno dvignil roke v zrak, potem ko je na ciljni črti prehitel Jasperja Philipsena (UAE Team Emirates), ki je s sprintom začel nekoliko prezgodaj. Tretji je bil Jakub Mareczko (CCC Team). Vsi najboljši so v cilj prišli v času zmagovalca, zato do sprememb v skupni razvrstitvi ni prišlo. »Celotna etapa je bila zelo hitra in ko je prišlo do ciljnega sprinta, smo si z ekipo postavili cilj, da se na neki točki vsi držimo skupaj. Na tej točki smo bili res vsi tam, tako da je celotna ekipa opravila res izjemno delo in sem vesel, da sem na koncu dobil etapo,« je zaključek etape opisal današnji zmagovalec.