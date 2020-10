To je doslej uspelo Primožu Rogliču (tri etapne zmage), Janu Polancu (2) ter Luki Mezgecu in Mateju Mohoriču.

V 2000. etapi v zgodovini Gira, ki je potekala po Furlaniji Julijski Krajini, lep del pa tudi po Beneški Sloveniji, se je Tratnik znašel med 28 ubežniki, ki jih je glavnina spustila predse na začetku 229 kilometrov dolge etape.

Medtem ko je glavnina varčevala moči za zelo zahteven spored v naslednjih dneh v Alpah, so kolesarji v ospredju dobili priložnost, da obračunajo za etapno zmago.

Napadi so se začeli vrstiti v zadnjem delu trase, ki je v treh krogih potekala v okolici San Daniele del Friullija in je vsebovala kratek, a strm vzpon na Ragogno (2,8 kilometra, povprečni naklon 10,4 odstotka).

Dobrih 65 kilometrov pred koncem sta napadla tudi Tratnik in Manuele Boaro (Astana) in si kot specialista za vožnjo na čas prikolesarila zavidljivo prednost 45 sekund pred zadnjima dvema vzponoma na Ragogno.

Na prvem od teh se je Tratnik v močnem ritmu znebil Boara in sam nadaljeval v zadnjih 45 kilometrih. Ves čas je nadzoroval prednost pred zasledovalci, na zadnjem kategoriziranem vzponu pa ga je hitro lovil O'Connor.

Na vrhu vzpona, ki je prišel 13 kilometrov pred ciljem v San Daniele del Friulliju, sta bila O'Connor in Tratnik poravnana, oba pa sta morala sodelovati na poti do cilja, saj so jima sledili trije kolesarji. Hitro pa je postalo jasno, da sta si Tratnik in O'Connor privozila dovolj prednosti, da sta v zadnjih kilometrih obračunala za zmago.

Posebej zahteven je bil zadnji kilometer z odsekom, kjer se je cesta pokonci postavila tudi z naklonom 20 odstotkov. Odločitev je padla prav tam, več moči pa je prihranil Tratnik. Avstralec je prvi napadel, a se Tratnika ni mogel znebiti, ta pa je nato v protinapadu po desni švignil mimo O'Connorja in slavil največjo zmago v karieri.

Tratnik je slavil tretjič v karieri na dirkah, kjer ni šlo za vožnjo na čas, v tej kategoriji ima pet zmag. Najboljši je bil na klasiki Limburg (2018), postal pa je tudi državni prvak na cestni dirki (2016). Doslej je v karieri zabeležil eno zmago v skupnem seštevku večetapnih dirk, in sicer na dirki po Slovaškem leta 2017.

Tridesetletnik je bil po prvi zmagi na tritedenskih preizkušnjah, osmi slovenski na Giru, zelo zadovoljen. »Ti dnevi tukaj so posebni, saj smo blizu Slovenije. V zaključku sta bila moj brat in moje dekle. Želel sem nekaj odnesti od tu, saj me v naslednjih dneh čakajo zahtevne etape,« je prve vtise strnil Tratnik.

»Že takoj po prvem prečkanju ciljne črte sva se odpeljala z Boarom, na drugem prečkanju vzpona pa sem poskusil sam. Na zadnjem sem se posvetil svojemu tempu, želel pa sem iti čim hitreje. Toda O'Connor me je ujel in odlično sva sodelovala. V zadnjih treh kilometrih sem bil na meji. Ko pa sem 500 metrov pred ciljem videl svoje dekle, sem dobil dodatno energijo in letel proti ciljni črti,« je dogajanje na današnji etapi pokomentiral presrečni zmagovalec.

V ozadju je 13 minut po Tratnikovi zmagi potekal še boj med najboljšimi v skupnem seštevku. Vodilni Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quickstep) je v zadnjem kilometru napadel in pridobil dve sekundi v primerjavi z Wilcom Keldermanom in ostalimi. Prednost 22-letnika pa pred prihodom v Alpe zdaj znaša 17 sekund.

Dirko po Italiji je moral sicer pred torkovo etapo predčasno zapustiti Kolumbijec Fernando Gaviria. Član moštva UAE Team Emirates je bil še drugič letos pozitiven na novi koronavirus. Prvič se mu je to zgodilo marca na dirki po Združenih arabskih emiratih.

Na novi koronavirus je bil danes na Giru pozitiven še član ekipe Ag2r La Mondiale, ki je prav tako v samoizolaciji in kot Gaviria ne kaže znakov okužbe s covidom-19.

V sredo bo na sporedu gorska etapa od Bassano del Grappe do Madonne di Campiglio (203 km).