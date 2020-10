Tretja etapa in tretji spopad najboljših kolesarjev na letošnji Vuelti. Začetek Dirke po Španije je spektakularen. Zahtevne etape, neprijetno vreme in izjemni boji najboljših v zadnjih kilometrih. Zaradi odpadlih uvodnih terh etap, ki bi se morale odviti na Nizozemskem, je letošnji uvod na Vuelti izjemno zanimiv in v prvih dneh so se že izoblikovali kolesarji, ki lahko računajo na končni uspeh. Najboljše med vsemi tudi po današnjem dnevu ostaja Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je znova zasedel drugo mesto.

Tako kot na obeh dosedanjih etapah, se je tudi danes na začetku etape izoblikovala manjša skupinica kolesarjev, ki se je odločila za beg od samega začetka. V glavnini je peterico nadzirala nizozemska ekipa Jumbo-Visma, ki ubežnike nikoli ni spustila na prednost višje od štirih minut. Po osemdesetih kilometrih od 166, ki so jih morali premagati danes, so tekmovalci prevozili prvi vzpon na Alto de Oncala. Na vrhu vzpona tretje kategorije so imeli ubežniki le še dobri dve minuti prednosti in nekako se je že vedelo, da bodo o etapni zmagi odločali najboljši. Do cilja je bilo namreč še 50 kilometrov ravnine, kjer je večino časa pihal močan veter v trebuh in vmes padal tudi dež, na koncu pa še ciljni vzpon prve kategorije na La Laguno Negro de Vinueso. Skoraj 9 kilometrov dolg vzpon do 1700 metrov nadmorske višine je najzahtevnejši čisto pri koncu, kar je ponujalo priložnosti za večje razlike v skupni razvrstitvi.

Konec za Mohoriča in Pinota Še preden so se kolesarji udarili za današnjo etapno zmago, pravzaprav še preden so prvič zavrteli pedala, sta iz dirke odstopila dva kolesarja, ki sta imela visoke načrte na letošnji Dirki po Španiji. Zaradi padca, ki ga je utrpel na drugem spustu včerajšnje etape, je dirko moral zapustiti Matej Mohorič (Bahrain McClaren), ki je odkrito naskakoval posamezne etapne zmage in je dobro pripravljenost pokazal uvodni dan, ko je bil dolgo časa v skupini z najboljšimi. Čeprav je Matej včeraj etapo končal, je kasnejši pregled pri zdravniku pokazal, da si je zlomil lopatico in danes ga ni bilo na startu. Prav tako se na startu ni pokazal Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Iz njegove ekipe so sporočili, da Francoz še vedno trpi za bolečinami v hrbtenici, ki ga pestijo že od padca na prvi etapi letošnjega Toura. »Čeprav se je Pinot dobro odpočil po Dirki po Franciji, so bolečine še vedno prehude. Zato smo se odločili, da dirke ne bo nadaljeval,« so sporočili iz njegovega moštva.

Movistar in Astana nevtralizirala beg, a nato pustila novega Še preden so se kolesarji začeli vzpenjati na zadnji vzpon, so se kolesarji iz moštva Movistar in Astana odločili, da bodo povišali tempo. Čeprav se je prednost ubežnikov manjšala, so se 60 kilometrov pred ciljem odločili, da se postavijo na čelo glavnine in začnejo narekovati ostrejši ritem. Ubežniki so bili hitro ujeti, a se je tudi tempo španskega moštva nato malo upočasnil in z novim poizkusom je poskusila naslednja pogumna četverica. Čeprav si je hitro privozila minuto in pol prednosti, ni prišla daleč. Ujeti so bili kmalu na začetku zaključnega vzpona in vse je bilo pripravljeno za zaključni obračun favoritov in izkazovanje moči ekip.