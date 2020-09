S parado šampionov od Mantesa la Jolieja do Elizejskih poljan se je končala, za Slovenijo zgodovinska, 107. dirka po Franciji. V 122 kilometrih ni šlo nič narobe in Tadej Pogačar (UAE) je brez težav v cilj pripeljal rumeno majico, ki jo nosi najboljši kolesar na francoski pentlji. 20. september bo tako za večno zapisan v spomin mladega kolesarja iz Klanca pri Komendi in tudi v spomin celotnega slovenskega športa. Gre namreč za zgodovinski dogodek, saj je Pogačar prvi slovenski kolesar, ki mu je uspelo največjo kolesarsko dirko po Sloveniji. Njegov uspeh je z drugim mestom dopolnil Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je lani kot prvi Slovenec zmagal na tritedenski dirki, letos pa je moral premoč priznati mlajšemu rojaku, ki ga je v skupnem seštevku prehitel na predzadnji etapi z odlično odpeljanim kronometrom.

Zadnja etapa na Touru že tradicionalno nima pravega tekmovalnega naboja do zadnjih kilometrov, ko se v glavnem mestu Francije, Parizu za prestižno zmago med seboj udarijo specialisti za sprint. Nič drugače ni bilo tudi danes. Med vožnjo je v glavnini steklo veliko prijateljskih pogovorov, vsi kolesarji so bili veseli, da se tritedensko mučenje končuje. Na svoj račun so prišli predvsem fotografi, ki so v svoj objektiv lahko ujeli trenutke zmagoslavja predvsem zmagovalca letošnje dirke Tadeja Pogačarja, ki si je s celotno ekipo večkrat vzel čas za objektive. Več pogovorov sta med seboj opravila tudi oba slovenska junaka, ki sta na dirki bila veliko bitko za skupno zmago. Primož Roglič je s tem dokazal, da je velik športnik, da je sprejel poraz in ni prav nič spremenil svojega obnašanja. Roglič in Pogačar sta namreč vsak dan, tudi ko je rumeno majico nosil 30-letnik iz Zagorja ob Savi, etapo začela s sproščenim pogovorom.

Veliko slavje Pogačarja

Po 70 kilometrih mirnega kolesarjenja, je karavana pripeljala v Pariz. Po tradiciji jih je tja pripeljala ekipa vodilnega kolesarja na dirki in veliko število gledalcev v glavnem francoskem mestu si je lahko ogledalu v rumeno oblečenega Pogačarja. Ob prvem prečkanju Elizejskih poljan, 50 kilometrov do cilja so se začeli tudi prvi napadi za etapno zmago. Od glavnine se je uspelo odlepiti štirim kolesarjem, ki pa si niso mogli privoziti večje prednosti. Glavnina je ves čas nadzorovala četverico in počasno stopnjevala tempo in se pripravljala na zaključni sprint. Ubežniki so bili ujeti štiri kilometre pred ciljem, nato pa je sledil izjemno zanimiv zaključek. V glavnini je bilo veliko prerivanje med kolesarji, ki so si želeli izboriti dober položaj za zadnje metre. Najboljši položaj si je priboril nosilec zelene majice Sam Bennett, ki je tako slavil prestižno etapo v Parizu.

Na srečo med prerivanjem ni prišlo do nobenega padca in so vsi brez težav prišli do cilja. Takrat se je tudi uradno lahko pričelo veliko slavje Tadeja Pogačarja. Še enkrat vam predstavljamo zgodovinski pogled na razpredelnico v skupnem seštevku. Veliki zmagovalec 107. dirke po Franciji je postal Tadej Pogačar, ki je slavil s 59 sekundami prednosti pred Primožem Rogličem. Mesto na odru za zmagovalcu pa je pripadlo tudi Avstralcu Richieju Portu, ki je za zmagovalcem zaostal 3 minute in pol.