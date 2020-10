Domišljija v spolnosti nima meja, trg skuša zadovoljiti skoraj vsako potrebo ali perverzijo. Interaktivne erotične igrače, ki omogočajo upravljanje na daljavo, so velika uspešnica v omreženi sedanjosti. Čeprav je seks na daljavo »varen«, utegne teledildonika skrivati številna kibernetska tveganja.

Kitajsko podjetje Qiui razvija novodobne sadomazohistične spolne pripomočke. Na trg je dalo analni deviški čep, septembra je sledila še »pametna« ovratnica z elektrošoki. Njihova prodajna uspešnica pa je cellmate. »Rešite problem razdalje, izkusite svobodo, ne da bi se srečali. Ponuja močnejši občutek pripadnosti! Razvijte in spremenite igranje ženske dominacije!« proizvajalec hvali svoj izdelek, ki stane nekaj več kot sto evrov. Je deviška ključavnica za moške, ki z ukazom prek pametnega telefona zaklene spolni ud med obroča iz kaljenega jekla. Odkleniti ga je mogoče izključno s pripadajočo aplikacijo, ki z napravo komunicira prek tehnologije bluetooth.

Ključavnico naj bi upravljala le domina. Ker pa si kitajski podjetneži niso preveč razbijali glave z vprašanjem informacijske varnosti, zmore nadzor nad njo prevzeti tudi povprečno sposoben heker. Jack Guo, predsednik uprave podjetja Qiui, je prva varnostna opozorila strokovnjakov prejel že maja. Na izpostavljena tveganja se je požvižgal. Podjetje PenPartners je ocenilo, da je zadeva v javnem interesu. Zato je objavilo odmevno analizo naprave, v kateri je seciralo vse njene pomanjkljivosti.

Analni čep, do katerega ima dostop vsakdo

Angleško podjetje se spozna na tveganja teledildonike. Od leta 2015 vdira v programsko opremo vibratorjev na daljinsko upravljanje in v spletne aplikacije za skupinski seks. Uporabnike redno seznanja s tveganji, ki nastanejo, ko proizvajalci zanemarjajo informacijsko varnost pri razvoju izdelkov. Analiziralo je programsko drobovje analnega čepa, katerega spletna zaščita je bila tako pomanjkljiva, da je napravo lahko zaznal in jo upravljal vsakdo, ki je ujel njen bluetooth signal. Očitne so bile tudi pomanjkljivosti vibratorja z vgrajenim endoskopom, saj je dopuščal nepooblaščen dostop do kamere prek brezžične povezave. Intimnost je videti drugače.

PenPartners je nabavil cellmate in že po nekaj minutah poigravanja z aplikacijo odkril »nekaj zanimivega«. Zlahka jim je uspelo vdreti v bazo podatkov uporabnikov, v kateri se skrivajo njihove članske kode, telefonske številke in lokacije. »Napadalec ne bi potreboval več kot nekaj dni, da bi prebral celotno bazo podatkov uporabnikov in jo uporabil za izsiljevanje,« je opozoril Alex Lomas iz podjetja PenPartners. S člansko kodo je mogoče spremeniti nastavitve naprave in preklicati dovoljenje za odklepanje. Penis je izpostavljen (ne)milosti spletnega ugrabitelja, ki ključavnico odklene šele, ko prejme odkupnino.

Šele po odmevni objavi PenPartners so se v kitajskem podjetju javno odzvali na opozorila. Nezadostno odpravljanje varnostnih pomanjkljivosti v aplikaciji so pripisali posledicam pandemije novega koronavirusa. Predsednik uprave podjetja Qiui je v pogovoru za britanski BBC zagovarjal cellmate. »Uporaba tradicionalnega deviškega pasu iz jekla in s klasično ključavnico je mnogo bolj tvegana,« je trdil in opozoril, da se uporabnik lahko reši iz zagate na dva načina: bodisi s klicem na vročo številko podjetja oziroma navezavo stika prek družbenih omrežij bodisi z ogledom videa, ki prikazuje, kako z izvijačem osvoboditi ugrabljeni spolni ud iz primeža naprave. Kar je – glede na občutljivost situacije – vse prej kot idealna rešitev. Pri PenPartners so odkrili in objavili varnejšo metodo.