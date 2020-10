»Podatki vključujejo vse smrti, ne glede na vzrok, a so lahko koristni pri oceni posrednih in neposrednih učinkov pandemije covida-9 na evropsko prebivalstvo,« so sporočili iz Eurostata.

Kar 96 odstotkov od teh 168.000 mrtvih jih je bilo starejših od 70 let, med drugim navaja Eurostat.

Med članicami, za katere so na voljo podatki, so v tem obdobju v povprečju zabeležili največ dodatnih smrti v Španiji (48.000). Tesno ji sledi Italija s 46.000 več mrtvih, kot je bilo povprečje v enakem obdobju v štirih letih pred tem. Sledijo Francija (30.000) ter Nemčija in Nizozemska z okoli 10.000 več mrtvimi. V ostalih 21 državah članicah so zabeležili skupno 25.000 smrti več od povprečja med letoma 2016 in 2019.

V statistiko niso vključili Irske, saj še niso posredovali podatkov Eurostatu, je pojasnila tiskovna predstavnica Eurostata Ana-Maria Marola.