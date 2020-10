Pandemija nas je prisilila v to, da smo spremenili prioritete, se odrekli razkošju, dali pomembnost predvsem zdravju, morda postali celo bolj odgovorni do sebe in drugih. Vsaka kriza ima svoje posebnosti, tudi v kozmetični industriji. Pred pandemijo je prodaja šmink rasla v primerjavi z drugimi, za ženske privlačnimi stvarmi, kot so oblačila, čevlji in torbice.

Ženske se ličijo veliko manj Podatki pravijo, da prodaja kozmetičnih izdelkov drastično upada. Lahko bi tudi rekli, da na to vplivata odgovornost in racionalnost ali pa samo dejstvo, da se zaradi maske, ki skrije obraz, »fasada«, ki je pod njo, ne vidi. Tudi strah pred neznanim, ki se je pokazal v tem času, marsikoga nehote sili k varčnosti. Da je vedno manj naličenih žensk, je opazila tudi Jasna Oklešen, lastnica Carpus make up centra, kjer tudi sicer skozi leto potekajo delavnice ličenja. »Ličijo se manj tudi zaradi nošenja mask, saj se make up manj opazi. So pa veliko bolj poudarjene oči,« je povedala. Je pa poudarila, da je veliko bolj pomembno, da po koncu dneva več pozornosti namenimo prav negi kože. Ne le ženske, tudi moški in najstniki, ki imajo zaradi hormonskih sprememb že sicer lahko težave s kožo. Prav umivanje rok, ohranjanje razdalje, nošenje zaščitne maske so najpomembnejši ukrepi za zajezitev koronavirusa, pred čisto nov izziv pa je prav zaradi tega izpostavljena prav naša koža. Poleg suhe kože na rokah zaradi pogostega umivanja mora marsikaj prenesti tudi občutljiva koža obraza. Nošenje zaščitne maske na predelu ust in nosu lahko povzroči odtise, razdraženost kože, mozolje in suha območja na obrazu. Pri (nekdanjih) pacientih z aknami se pogosto pojavijo tako imenovane maskne. V najslabšem primeru se lahko dodatno pojavijo ekcemi. »Vendar lahko razdraženost in rdečino na obrazu preprečimo in učinkovito odpravimo z nego obraza, ki je prilagojena trenutnim posebnim zahtevam kože,« so med drugim povedali strokovnjaki pri Eucerini, ki prepoznajo najpogostejše težave zaradi nošenja zaščitne maske. »Zlasti domače maske, ki so večinoma narejene iz ostankov tkanin, so debele in preprečujejo ustrezno izmenjavo zraka. Poleg tega imajo nekatere vrste blaga grobo površino, ki draži kožo. Tudi škodljive snovi v novih, neopranih tkaninah lahko obremenijo kožo. Problematično pa je predvsem dolgotrajno nošenje pokrivala za usta in nos,« je še povedala stroka.

Previdno pri izbiri lažjega pudra Kot pravi Jasna Oklešen, bi bilo prav, da ženska vedno, ko odstrani ličilo, uporabi tonik. »Ta nam povrne pH. Zaščitni plašč na koži je rahlo kisel in nam pomaga zadržati dobre bakterije in uničiti slabe. Ko si kožo očistimo, uničimo to zaščito, si jo pa potem povrnemo z dobrim tonikom, ki ga vtremo v kožo,« je povedala sogovornica in dodala, da temu obvezno sledi uporaba dobrega seruma s C-vitaminom in nato vlažilna krema s hialuronom. »Hialuron veže vodo nase, zato je koža potem videti tudi bolj zdrava.« Tudi pri izbiri pudra je prav, da smo veliko bolj previdni. Kot pravi Oklešnova, bodo nežni pudri veliko boljši oziroma primernejši kot močni. »Ker kot smo že omenili, koža pod masko ne diha tako, kot bi morala, je vsak nanos nepotrebnih plasti odveč.« In edino, kar ostane neprikrito, so oči. Umetnica ličenja zato svetuje, da bolj kot na ličenje ustnic pozornost usmerimo na oči. »Dobra maskara je tista, ki da vedno piko na i in da dramatičnost očem. To jesen zopet prevladujejo jesenske barve. S toplo rjavo barvo na veki s pridihom rdečkaste, ne morete zgrešiti, črn kajal (črtalo za oči, op. p.) ob koreninah trepalnic pa bo videz naredil še bolj dramatičen,« je svetovala, a hkrati poudarila, da kljub maski nikakor ne smemo pozabiti na ustnice. »Čeprav šminke pod masko ne potrebujemo, je vseeno pomembno, da ustnice še naprej negujemo. S hidratacijo bomo ohranili zdrav zaščitni plašč tudi na njih. Če pa imate prozorne maske, se lahko igrate tudi s šminkami.«

Padec prodaje šmink Zanimivi so tudi podatki, ki kažejo, da je prodaja šmink, predvsem izrazito rdečih, v času pandemije nižja kot pred sto leti v času velike depresije. Prav rdeča šminka ima od nekdaj močan pečat v družbi. Pravijo, da je najmočnejši simbol ženskosti, revija Vogue pa je šminko leta 1933 razglasila za najpomembnejši ženski kozmetični izdelek. Britanski parlament je leta 1770 sprejel zakon, po katerem je vsaka ženska, ki nosi rdečo šminko, razglašena za čarovnico. Mogoče maska skriva lepoto naših ustnic, morda zmanjša samozavest, morda učinkovito prikriva »čarovnice«, ki se s stisnjenimi ustnicami skrivajo za njo, zagotovo pa je trenutno pomembno, da jo nosimo. Nenazadnje je šminka le okras, ki bo po končani pandemiji ponovno prevzela pomembno vlogo na ženskem obrazu