Kot v letnem poročilu navaja direktor Marko Lukić, jim povečanega obsega poslovanja zaradi višjih cen materialov, podizvajalcev in stroškov dela ni uspelo v celoti prenesti v uspešnost poslovanja, zato je družinsko podjetje leto zaključilo z nekaj več kot 800.000 evri dobička, kar je približno petino slabši rezultat kot leto prej.

Povečali prodajo doma in na tujem Lumar je znova uspešno posloval v Sloveniji, kjer je lani zabeležil skoraj 13,7 milijon evrov prihodkov - malenkost več kot leto prej, za približno enako vsoto pa so v letu 2019 povečali tudi prodajo na tujih trgih, kjer so presegli 4,3 milijona evrov. »Še naprej uspešno delujemo tudi v Avstriji, ki je naš drugi najpomembnejši trg. V zadnjih letih smo uspeli tam ustvariti blagovno znamko, ki je prepoznavna po svoji arhitekturi, kakovosti in celovitem servisu,« pravi Marko Lukić in dodaja, da je bilo kljub stabilnemu poslovnemu okolju in velikemu številu povpraševanj pričakovati recesijo, ki se je s pandemijo v začetku leta tudi uresničila.

Varen in zanesljiv partner Kljub temu v podjetju pravijo, da so bili zaradi izbruha epidemije manj prizadeti, saj v teh časih kupci, podizvajalci in poslovni partnerji iščejo varne in zanesljive partnerje. Podjetje zato po besedah direktorja zaradi odličnega preteklega poslovanja ni utrpela likvidnostne škode in še naprej izpolnjuje svoje obveznosti ter dogovore. Zaradi varnosti zaposlenih ter pomanjkanja gradbenih dovoljenj so bili v času razglašene epidemije prisiljeni proizvodnjo ustaviti za šest tednov, zato ocenjujejo, da bo družba letos beležila za okoli 10 do 15 odstotkov nižje prihodke. Iz naslova interventnih ukrepov so od države prejeli nekaj manj kot 150.000 evrov, v skladu s sporazumnim dogovorom pa zaposleni v režiji pol leta prejemajo nekoliko nižje plače.