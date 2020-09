Z linijo Lumar GreenLine so ustvarili koncept družinskih hiš, ki prerašča stroge bivanjske okvirje hiše in ponuja novo dimenzijo navezovanja z naravo, hkrati pa ponuja praktične in racionalne rešitve, ki uporabnikom olajšajo in polepšajo vsakdanje bivanje v njihovem domu. S premišljenimi tlorisnimi zasnovami so ustvarili racionalne in prilagodljive rešitve za različna življenjska obdobja stanovalcev. Vse hiše in trajnostne rešitve so zasnovane tako, da jih lahko prilagodijo individualnim željam in potrebam kupcev, upoštevajoč dano lokacijo in možnosti za primerno umestitev v okolje.

Pri snovanju so razmišljali tudi o možni ureditvi okolice, ki v povezavi z objektom ustvarja različne ambiente in možnosti koriščenja bivanjskega prostora. Z novo linijo so zabrisali stroge meje med notranjostjo in zunanjostjo, saj želijo, da se hiša ne zaključi pri pločniku, ampak gledajo na hišo in okolico enovito.