Mlada družina, ki že živi v novi Lumarjevi hiši, je namreč že pred tem stanovala v manjši montažni hiši. Torej so lastnosti montažne gradnje že izkusili in bili z njo zelo zadovoljni. In zakaj potem selitev? Razlog je pravzaprav kar preprost, izziv pa še večji. Prejšnja hiša ni bila podkletena, ob njej je bila le skromna lopa, ki že takrat ni več zadoščala vsem njihovim potrebam, in ko se je družini pridružil še tretji mali član, je bilo za vso peterico naenkrat premalo prostora, manjkala je najmanj še ena otroška soba. Ker družinske dneve preživljajo zelo aktivno, so potrebovali tudi primerne prostore za shranjevanje številnih rekvizitov za njihov način dinamičnega življenja. Zato, kot pravijo, odločitev, nova hiša da ali ne, niti ni bila pretežka.

Nekoliko težje se je bilo odločiti, ali naj ostanejo v Šenčurju, kjer so dotlej živeli, ali naj se preselijo v bližnji Kranj, kjer mesto ponuja določene prednosti. Dilemo je nazadnje kar hitro pretehtalo spoznanje, da imajo v domačem kraju že utrjena številna prijateljstva, za šoloobvezne otroke pa bi bilo spreminjanje šolskega okolja kar velik pretres. In tako so ustrezno parcelo poiskali kar v domačem Šenčurju, s čimer so zdaj vsi zelo zadovoljni! Tako starša kot otroci, ki so ohranili stike z dozdajšnjimi prijatelji na šoli in zunaj nje. K temu je svoje prispevalo dejstvo, da sta starša našla ustrezno parcelo v gručastem naselju, kjer je veliko mladih družin in tako otroci rastejo v družbi vrstnikov.

Najprej jima je nekaj pomislekov sprožal nekoliko strm teren s tremi metri višinske razlike. A se je to nazadnje izkazalo kot prednost, saj so hišo še lažje podkletili in pripravili temeljno ploščo za gradnjo montažne hiše. Ker sta bila starša že prej odločena, da bosta z družino živela v leseni montažni hiši, ki po njunih izkušnjah nudi veliko bivalno ugodje, sta za idejni načrt izbrala podjetje Nava arhitekti, podjetju Lumar pa sta zaupala izvedbo. To je prevzelo tudi pridobivanje projektne dokumentacije, poskrbeli so za vse komunikacije, dopolnitve, usklajevanje želja v okvirih družinskega proračuna in seveda celotno izvedbo lesene montažne hiše. Pri Lumarju so povedali, da je bila idejna zasnova silno ambiciozna in je zahtevala kar nekaj sprememb. Na eni strani zaradi finančnih prihrankov, na drugi pa zaradi želje po čim hitrejši vselitvi. Klet so tako začeli zidati v začetku avgusta 2018, le slabih pet mesecev pozneje oziroma 20. decembra se je družina že vselila v novi dom.

Pritličje staršema, nadstropje otrokom

Starša zdaj zadovoljno ugotavljata, da ni več težav s shranjevanjem smuči, koles, drsalk, supov in druge športne opreme, saj so res zelo dinamična družina. V kleti je poleg prostorne garaže in shranjevalnega prostora za športne rekvizite in športnih oblačil še gospodinjska soba. Iz kleti stopnice vodijo v pritličje, v katerem je skupni dnevni prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. V pritličju so še spalnica za zakonca, garderobna soba, kopalnica in dodatna terasa, ki je namenjena kakšnim starševskim bolj umirjenim trenutkom.

Nadstropje pa je namenjeno otrokom. Tem so na voljo tri otroške sobe in dve kopalnici – da ni »prepirov«, kdo je zjutraj prvi v vrsti … Tu je tudi poseben prostor kot otroška igralnica, kar je še posebno dobrodošlo, ko pridejo obiski in se otroci s svojimi vrstniki lahko odmaknjeno po svoje zabavajo, medtem ko se odrasli v pritličju lahko v miru posvetijo svojim temam.