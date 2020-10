Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so običajno oktobra na počitnicah, letos pa je zaradi covida-19 sezona podaljšana in pred tekmovalci sta še dve tekmi svetovnega pokala. Prva od petka do nedelje v Tacnu, druga od 6. do 8. novembra v Pauju v Franciji. Slovenski prireditelji ne trepetajo le pred tem, da bi jim tekmo odnesel koronavirus, ampak tudi zaradi visokega vodostaja Save, a so napovedi vremenoslovcev ugodne. Konkurenca bo okrnjena, nastopili bodo tekmovalci in tekmovalke iz 18 držav. Od velesil bodo manjkali Nemci, ker je Slovenija pri njih na rdečem seznamu, ter Angleži, Slovaki in Poljaki, ki so se odločili, da letos ne bodo nastopili na nobeni tekmi v tujini. Iz držav zunaj Evrope bodo nastopili Američani, Brazilci in Japonci.

Slovenski tekmovalci, ki jih danes čaka testiranje na covid-19, bodo v vlogi favoritov. Glede na dosežke na evropskem prvenstvu septembra v Pragi je prvi zvezdnik Benjamin Savšek, ki je v češki prestolnici ubranil naslov prvaka v kanuju enosedu. »Ker imam v Tacnu veliko kilometrine, je doma vedno najlepše tekmovati. Čeprav sem evropski prvak, ne čutim dodatnega pritiska, ampak se bom osredotočil na svojo vožnjo in jo skušal odpeljati brez napak. Počutje je dobro, želim si ponoviti vožnje iz Prage, ki so bile najboljše v sezoni. Zlasti finalna je bila popolna, a slalom je loterija, v kateri vedno lahko pride do napake in dotika ter si ob dobro uvrstitev. To sem doživel že velikokrat. Ciljam na zmago, čeprav bom imel najhujšo konkurenco že v slovenski reprezentanci, ki je velesila v kanuju,« je poudaril 33-letni Benjamin Savšek. V nasprotju z drugimi slovenskimi reprezentanti si po evropskem prvenstvu ni privoščil počitka, ampak je v Tacnu treniral vsak dan.

Pogoji v Tacnu bodo letos posebni. Starta ne bo na vrhu znamenite zapornice, vodostaj vode bo zaradi dežja višji, gledalcev ne bo, za nameček bo še mrzlo vreme, saj se bodo polfinalne vožnje v soboto in nedeljo začele že ob 8.45 (finalne ob 11.30). »Prilagodil se bom razmeram. Starta pod zapornico sem vajen že vso sezono. Škoda, ker ne bo gledalcev, saj je z navijači tudi v zraku pravi naboj. Ker ne maram mraza, bo zgodnji začetek ob nizkih temperaturah zame kar velika težava. Oblekel bom debelejša oblačila, kar pomeni, da bom manj okreten, kot sem v kratkih rokavih. Upam, da prsti na roki ne bodo preveč trdi,« je o razmerah na progi pripovedoval Savšek. Upa, da bi se ponovilo leto 2016, ko je zmagal, popoln slovenski uspeh pa je s prvim mestom dopolnil še kajakaš Peter Kauzer. Sedemintridesetletni Hrastničan ni preveč navdušen, da je sezona podaljšana še z dvema tekmama, saj bi se raje spočil in šel v olimpijsko sezono z novo energijo. V Tacnu bo še nastopil, v Pauju pa ne, saj zaradi covida-19 zelo pazi na zdravje.