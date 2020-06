Applove trgovine so po več mesečni prekinitvi obratovanja zaradi pandemije novega koronavirusa ravno znova začele obratovati, ko so se širom Združenih držav Amerike začeli množični protesti za pravice temnopoltih v imenu preminulega Georga Floyda. Več Applovih trgovin v New Yorku, Philadelphiji in Washingtonu je bilo vandaliziranih, izloženi mobilni telefoni pa ukradeni.

Tisti, ki so se znašli z ukradenim iphonom v žepu, pa so te dni prejeli presenetljivo sporočili s strani matičnega podjetja. »Prosim, vrnite v Apple Walnut Street,« je bilo eno izmed sporočil, ki ga je posameznik objavil na twitterju. »Naprava je bila onemogočena in ji sledimo. Opozorjene bodo lokalne oblasti,« je še pisalo.

V podjetju Apple na vprašanja, ki se tičejo varnostnih ukrepov, niso želeli odgovarjati, je poročal CNN.

Kljub temu pa tovrstna skrb za varnost ni nekaj novega. V Applu so že pred protesti na mobilnike, ki so izloženi v njihovih trgovinah, nameščali programsko opremo, ki sledi lokaciji telefona v primeru, da ta zapusti trgovino. Programska oprema je nameščena le na mobilnike, ki so izloženi v njihovih prodajalnah, in ne na tiste, ki jih uporabniki v trgovinah kupijo.