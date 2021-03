Središče se bo osredotočilo na nove tehnologije pete mobilne generacije (5G), so poročale tuje tiskovne agencije. "Vznemirjen sem glede vseh dosežkov, ki jih bodo dosegli inženirji, od širitve 5G do naslednjih generacij mobilne tehnologije," je dejal izvršni direktor ameriškega tehnološkega velikana Tim Cook.

Apple je v Münchnu navzoč od leta 1981 in ima tam zaposlenih več sto inženirjev, ki se na že ukvarjajo z razvojem mikročipov. Leta 2019 je od Intela kupil tamkajšnji oddelek, ki se ukvarja s proizvodnjo in razvojem čipov in nato še razširil svojo prisotnost.

V naslednjih treh letih pa bo tam investiral še več kot eno milijardo evrov. Med drugim načrtujejo odprtje novega središča v letu 2022.