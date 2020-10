Do konca rednega dela borznega trgovanja so se delnice Amazona v četrtek podražile za 1,52 odstotka na 3211,01 dolarja, nato pa v podaljšanem trgovanju pocenile za 1,58 odstotka na 3160,16 dolarja. Najverjetnejši razlog je, da je podjetje za zadnje letošnje četrtletje napovedalo manj dobička, kot so pričakovali analitiki Wall Streeta. Amazon pričakuje do 4,5 milijarde dolarjev dobička iz poslovanja, analitiki pa streljajo na 5,8 milijarde dolarjev. Medtem, ko je celotno ameriško gospodarstvo ob izbruhu pandemije covida-19 v drugem četrtletju letos padlo v krizo, so nekatera podjetja, kot je Amazon, cvetela. Ljudje so zaradi varnostnih ukrepov ostajali doma in Amazon je moral zaradi povečanega povpraševanja zaposliti 400.000 dodatnih delavcev.

Med njimi se jih je sicer 19.000 okužilo z novim koronavirusom, varnostni ukrepi, kot je medosebna razdalja, znižujejo produktivnost, dobičke pa odžirajo nakupi zaščitne opreme in testiranja zaposlenih. Vendar pa so prihodki od tretjega četrtletja lani narasli za kar 37 odstotkov na 96,1 milijarde dolarjev. Za 29 odstotkov so narasli tudi prihodki od storitve oblak oziroma segmenta Amazon Web Services.

Amazon je svoj najbolj uspešen prodajni dan Amazon Prime Day letos zaradi pandemije z julija preselil v oktober, kar je pomagalo k rasti prihodkov in dobička. Za zadnje praznično četrtletje Amazon napoveduje rast prihodkov za med 28 do 38 odstotkov od tretjega četrtletja lani, kar pomeni nekje med 112 do 121 milijard dolarjev. "Vse več strank vse prej kupuje praznična darila. To je le eno od znamenj, da bo letošnja praznična sezona brez primerjave," je dejal glavni izvršni direktor Amazona Jeff Bezzos, sicer najbogatejši človek na svetu.

Facebook presegel pričakovanja Družbeni medij Facebook je v minulem tretjem poslovnem četrtletju presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta tako glede dobička kot prihodkov, delnice pa so se mu pocenile zaradi opozorila, da bo veja manj zelena, ko se bo sedanje krizno stanje zaradi pandemije covida-19 prihodnje leto počasi normaliziralo. Glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je priznal, da so dobri rezultati posledica tega, da se ljudje v teh časih bolj povezujejo preko spleta kot pa v živo. "Imeli smo trdno četrtletje, ker se ljudje in podjetja še naprej zanašajo na naše storitve, da ostanejo povezani in ustvarjajo gospodarske priložnosti v teh težkih časih," je sporočil Zuckerberg. Dobiček Facebooka je od tretjega četrtletja lani narasel za 29 odstotkov na 7,85 milijarde dolarjev oziroma na 2,71 dolarja na delnico. Analitiki Wall Streeta so pričakovali okrog 2,18 dolarja dobička na delnico. Prihodki so narasli za 22 odstotkov na 21,22 milijarde dolarjev, pričakovanja pa so bila tik pod 20 milijardami dolarjev. Število mesečnih uporabnikov Facebooka je od 30. septembra lani naraslo za 12 odstotkov na 2,74 milijarde. Podjetje v letu 2021 ne pričakuje tako dobrih časov, saj je pričakovati odkritje cepiva ali zdravila za novi koronavirus in ljudje se bodo spet odpravili na zrak.

Tudi Twitter pozitivno presenetil Družbeni medij Twitter je v tretjem četrtletju tega leta z dobičkom in prihodki presegel pričakovanja analitikov, vendar pa so se njegove delnice po objavi poslovnih rezultatov v četrtek pocenile. Med drugim zaradi napovedi naraščanja stroškov in negotovosti glede oglaševalskih prihodkov. Delnice Twitterja so se do konca rednega dela borznega trgovanja v četrtek podražile za 8,08 odstotka na 52,43 dolarja, v podaljšanem trgovanju po objavi rezultatov pa pocenile za 17,53 odstotka na 43,24 dolarja. Analitiki so pričakovali četrtletno izgubo v višini deset centov na delnico, vendar pa je Twitter ustvaril čisti dobiček štirih centov na delnico oziroma v skupni višini 28,66 milijona dolarjev. To je 22 odstotkov manj kot v enakem četrtletju lani. Prihodki so narasli za 14 odstotkov na 936,2 milijona dolarjev, kar je opazno preseglo pričakovanja analitikov, ki so se gibala okrog 777 milijonov dolarjev. Twitter, ki ne objavlja podatkov o mesečnih uporabnikih, je imel v tretjem četrtletju povprečno na dan 187 milijonov uporabnikov oz. 29 odstotkov več kot v enakem četrtletju lani, kar je spet razočaralo analitike, ki so pričakovali 195,6 milijona uporabnikov.

Apple s padcem dobička Premik začetka prodaje novih iphonov v oktober je prizadel dobiček Appla v minulem tretjem četrtletju koledarskega leta. Dobiček je v primerjavi z enakim četrtletjem lani padel za sedem odstotkov na 12,7 milijarde dolarjev oziroma 73 centov na delnico. Delnice Appla so se do konca rednega borznega trgovanja v četrtek podražile za 3,71 odstotka na 115,32 dolarja, v podaljšanem trgovanju po objavi poslovnih rezultatov pa pocenile za 4,22 odstotka na 110,45 dolarja. Apple skupaj z analitiki pričakuje veliko boljšo prodajo novih iphonov s tehnologijo 5G v tekočem prazničnem četrtletju in s tem višje prihodke kot v minulem četrtletju, ko jih je bilo 64,7 milijarde dolarjev.