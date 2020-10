Portugalski superzvezdnik, ki na klubski ravni nosi barve Juventusa, se sicer počuti dobro, je zaenkrat asimptomatičen in že v samoizolaciji. Preostali igralci portugalske izbrane vrste so bili na testiranju negativni, torej bodo na voljo za jutrišnjo tekmo s Švedi. Varovanci Fernanda Santosa so po dveh zmagah in nedavnem remiju s Francijo v ligi narodov na vrhu skupine C. Portugalska nogometna zveza je sicer že potrdila novico o okužbi Ronalda.