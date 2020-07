Nogometaši Juventusa so po zmagi nad Sampdorio z 2:0 v 36. krogu italijanskega prvenstva osvojili deveti zaporedni naslov državnega prvaka in skupno 36. v zgodovini kluba. Zvezdniška zasedba iz Torina na čelu s Cristianom Ronaldom ima dva kroga pred koncem neulovljivih sedem točk prednosti pred Interjem iz Milana, medtem ko Atalanta in Lazio zaostajata osem točk.

Juventus, ki v latinščini pomeni mladost, so 1. novembra 1897 kar na klopci v Torinu ustanovili štirje srednješolci. Prvič je postal italijanski prvak leta 1905, ko je bil predsednik Švicar Alfred Dick, a veselje ni trajalo dolgo. Ker je Dick menil, da nima prave podpore igralcev, se je odločil, da ustanovi nov klub AC Torino. Eden od prelomnih trenutkov je bil leta 1923, ko je predsednik postal Edoardo Agnelli, sin ustanovitelja Fiata. Od tedaj je klub pod patronatom avtomobilskega koncerna. Ko je leta 1961 osvojil deseti naslov prvaka, so v grb dodali eno zvezdico. Le-ta v Italiji simbolizira deset naslovov prvaka.

Tvorec letošnje lovorike je trener Maurizio Sarri, ki je pri 61 letih osvojil šele prvi naslov državnega prvaka v karieri, pred tem pa je bil lani prvak lige Evropa s Chelseajem. Potem ko je Sarri lani poleti prišel v klub kot zamenjava za Massimiliana Allegrija, je spremenil slog igre. Juventus zdaj igra veliko bolj atraktivno in napadalno. V Italiji je doslej veljalo pravilo, da se lovorike osvaja s trdno obrambo. Juventus ga je prekršil in postal prvak z najslabšo obrambo v zadnjih 59 letih, saj je prejel več kot gol na tekmo (38 golov na 36 tekmah).

Ob koncu sezone 2005/06 je prišlo do velikega škandala. Mediji so s pomočjo prisluškovanja razkrili, da je imel Moggi velik vpliv pri delegiranju sodnikov in na še nekatere pomembne osebnosti v italijanskem nogometu. Juventus, Milan, Lazio in Fiorentina so bili skupaj s sodniki osumljeni nameščanja tekem. Juventusu so odvzeli zadnja dva naslova italijanskega prvaka, poslali v drugo ligo, v kateri je tekmovanje začel z minus sedmimi točkami. Številni igralci so zapustili klub (Cannavaro, Emerson, Thuram, Viera, Ibrahimović…), v težkih trenutkih so mu ostali zvesti Nedved, Trezaguet, Del Piero, Buffon, Camaranesi, Zalayeta… Juventus je pomladil ekipo, s čimer je postavil temelje novim uspehom, in se po letu dni igranja v drugi ligi vrnil v serie A, kjer je trenutno nesporni vladar.

Novo zmagovito obdobje je bilo med letoma 1971 in 1986, ko je v 15 letih predsednikovanja Giampiera Bonipertija osvojil devet naslovov italijanskega prvaka, na igrišču pa so blesteli Zoff, Tardelli, Paolo Rossi, Bettega, Platini… Leta 1994 je klub prevzela menedžerska zasedba Antonio Giraudo, Roberto Bettega in Luciano Moggi.

Trener Maurizio Sarri je strasten kadilec

»Poseben občutek. Ni lahko zmagovati, še veliko težje je to početi v nizu. Pot do naslova prvaka ni bil sprehod po parku. To je bilo zelo dolgo, težko in srečno obdobje. Ta zasedba je pokazala veliko lakoto po zmagovanju in odločnost. Na začetku smo imeli težave, saj ni bilo lahko prepričati igralce, da tesno sodelujejo med seboj. Veliko se pogovarjamo. Bolj ko se odkrito pogovarjamo o težavah, učinkoviteje jih rešujemo. Igralcem sem po tekmi dejal, da so resnično dobri, če so postali italijanski prvaki z menoj, ki nisem osvojil še nobene lovorike,« je po tekmi povedal Maurizio Sarri.

Veliko zaslug ima Christiano Ronaldo, ki je prišel v klub leta 2018, Juventus pa je zanj madridskemu Realu plačal odškodnino 100 milijonov evrov, kar je klubski rekord. V napadu se je končno uigral z Argentincem Paulom Dybalo. »Ronaldo in Dybala sta igralca, ki delata razliko na igrišču. V preteklosti nista skupaj začenjala tekem, vendar smo z delom dosegli to, da je zdaj to nekaj normalnega. Oba sta igralca svetovne vrednosti. Ni ju bilo lahko povezati glede na karakteristike, ki ju imata, vendar smo uspeli z veliko garanja,« je pojasnil Sarri.

Takoj, ko je sodnik odpiskal konec tekme s Sampdorio, je Sarri stekel v slačilnico, da si prižge cigareto, saj je strasten kadilec, in se izognil, da bi ga igralci polili s šampanjcem. Ni mu uspelo. Ko se je vrnil na igrišče, mu je vratar Wojciech Szczesny kar med intervjujem za televizijo prinesel prižgano cigareto in mu jo izročil z besedami: »Zaslužili ste si jo.«

Igralci so priznali, da so potrebovali čas, da so razumeli taktične zahteve Sarrija. »Najlepša lovorika, ker jo je bilo najtežje osvojiti. Imeli smo težave s sprejemanjem trenerjeve filozofije, a smo ostali ekipa. Naleteli smo na težave, vendar smo dajali vse od sebe, čeprav nam je pogosto spodrsnilo. Trpeli smo, vendar smo pokazali veliko željo,« je izpostavil izkušeni Leonardo Bonucci. Pri vseh zadnjih devetih naslovih je sodeloval kapetan Giorgio Chellini.