V skupini 3 v ligi A je Portugalska gostovala na Švedskem. Gosti so se prvič razveselili v 45. minuti, ko je Cristiano Ronaldo zadel s prostega strela. To je bil zanj stoti gol v reprezentanci. Švedi so v 44. minuti ostali brez izključenega Gustava Svenssona. V 72. minuti je Ronaldo svojemu strelskemu izkupičku dodal še en zadetek za zmago z 2:0.

Francozi pa so gostili Hrvate. Ti so povedli v 16. minuti z golom Dejana Lovrena, preobrat pa sta skreirala Antoine Griezmann v 31. minuti in Dominik Livaković z avtogolom ob koncu prvega polčasa. Za Griezmanna je bil to 31. gol v izbrani vrsti, s čimer se je na petem mestu izenačil z Zinedinom Zidanom. Pred njima so le Thierry Henry (51), Michel Platini (41), Olivier Giroud (40) in David Trezeguet (34).

Josip Brekalo je v 55. minuti Hrvate pripeljal do novega izenačenja, a je Dayot Upamecano v 65. minuti zadel za novo vodstvo Francozov. Giroud pa je svoj 40. reprezentančni zadetek dosegel v 77. minuti z bele pike. Portugalci in Francozi imajo po dve zmagi v tej skupini.

V skupini 2 so Belgijci ugnali Islandijo. Axel Witsel (13.), Michy Batshuayi (17., 69.), Dries Mertes (50.) in Jeremy Doku (80.) so bili strelci za Belgijo, ki ima po dveh krogih dve zmagi. Danci pa so gostili Angleže in se z njimi razšli brez zadetkov.

V ligi C je v skupini 1 Luksemburg izgubil proti Črni gori z 0:1, Ciper pa proti Azerbajdžanu z enakim izidom. V skupini 2 je Armenija premagala Estonijo z 2:0, Gruzija in Severna Makedonija pa sta se razšli z 1:1.

V ligi D in skupini 2 je San Marino izgubil proti Lihtenštajnu z 0:2.