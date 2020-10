Dva meseca po finalu v Lizboni, v katerem je Bayern z 1:0 premagal PSG in osvojil svoj šesti naslov evropskega klubskega prvaka, se 32 klubov iz 14 držav drevi znova podaja v boj za zmago v ligi prvakov. Zaradi pandemije koronavirusa mesec pozneje kot običajno, kar za udeležence pomeni še bolj zgoščen urnik nastopanj kot sicer. Kljub zamiku bo skupinski del zaključen 8. in 9. decembra, posledično pa bodo klubi morali vseh šest tekem odigrati v dobrem mesecu in pol. Velja izpostaviti, da je Evropska nogometna zveza (Uefa) omenjeni časovni okvir sprejemala junija, ko se je zdelo, da imajo države pandemijo pod nadzorom, toda z nedavnim povečanjem števila okužb po vsej stari celini se zdi načrt Uefe vse težje izvedljiv.

S kakšnimi težavami in nevšečnostmi se utegnejo klubi spopasti v naslednjih tednih in mesecih, je postalo jasno ob nedavnem reprezentančnem premoru. Izpostaviti velja primer tekme kvalifikacij za evropsko prvenstvo do 21 let med mlado reprezentanco Islandije in Italije. Ta je bila preložena, potem ko so oblasti celotnemu gostujočemu moštvu zaradi dveh okuženih igralcev, ki sta ostala doma, kljub negativnim izvidom odredile karanteno ob prihodu na Islandijo. V članski vrsti Ukrajine pa je bil po treh okuženih vratarjih s koronavirusom kot rezervni vratar imenovan kar 45-letni pomočnik selektorja Andrija Ševčenka Oleksander Šovkovski.

Med okuženimi igralci, ki bodo preskočili uvodni krog lige prvakov, je zvezdnik Juventusa Cristiano Ronaldo. Najboljši strelec tekmovanja bo tekmo v Kijevu proti Dinamu izpustil, potem ko se je s koronavirusom okužil pretekli teden, močno vprašljiv pa je tudi za dvoboj prihodnji teden, ko serijski italijanski prvaki gostijo Barcelono in Lionela Messija. Barve ukrajinskega predstavnika sicer tudi letos zastopa Benjamin Verbič, ki je eden od šestih Slovencev, ki tokrat nastopajo v najelitnejšem tekmovanju.

Osrednji obračun jutrišnjega večera bo odigran v skupini H v Parizu, kjer bo PSG gostil Manchester United. To bo komaj tretji dvoboj velikanov in prvi po lanski osmini finala, ki je pripadel Angležem. »Na tekmi z Manchestrom Unitedom nas ne vežejo najlepši spomini, a od tedaj se je spremenilo veliko stvari. V minuli sezoni smo bili zelo uspešni in postali še bolj samozavestni. Tudi v novi moramo dokazati, da smo lahko uspešni. Nasprotniku želimo vsiliti naš ritem, ključnega pomena pa bo ustaviti njihove napade,« pred jutrišnjo tekmo razmišlja trener PSG Thomas Tuchel.

Liga prvakov, 1. krog, skupina E, jutri ob 21. uri: Rennes – Krasnodar, Chelsea – Sevilla, skupina F, ob 18.55: Zenit – Brugge, ob 21. uri: Lazio – Borussia Dortmund, skupina G, ob 18.55: Dinamo Kijev – Juventus, skupina H, ob 21. uri: PSG – Manchester United.