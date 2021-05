Z 8,6 kilometrov dolgo ravninsko vožnjo na čas se je v središču Turina začela 104. Dirka po Italiji. Prvi nosilec rožnate majice v letu 2021 je pričakovano italijanski kolesar Filippo Ganna (Ineos), ki je uvodno etapo Gira dobil še drugič zapored. Aktualni svetovni prvak v vožnji na čas je s kronometrom opravil v 8 minutah in 47 sekundah ter kar za 10 sekund prehitel najbližjega zasledovalca, ki je prav tako Italijan Edoardo Affini. Affini je tako znova potrdil, da je nizozemska ekipa Jumbo-Visma v letošnjem pripravljalnem obdobju veliko časa namenila vožnji na čas. Vse skupaj je s tretjim mestom potrdil še en sotekmovalec Affinija in član ekipe za katero sicer vozi tudi Primož Roglič Norvežan Tobias Foss. Italijani se tako veselijo rožnate majice. »

Pričakovane majhne razlike

Če so si najboljši na današnji etapi privozili nekaj sekund prednosti, pa so razlike med kandidati za skupno zmago pričakovano zelo majhne. Najbolje med kapetani je kronometer odpeljal Portugalec Joao Almeida (Decquenik-QuickStep, ki je kronometer opravil s časom 9:04 ter si tako pred prvima favoritoma za zmago Eganom Bernalom (Ineos) in Simonom Yatesom (BikeExchange) privozil 21 oziroma 22 sekund prednosti. Več so izgubili lani drugi Avstralec Jai Hindley (DSM), Dan Martin (Israel Star-Up) in Mikel Landa (Bahrain-Victorius). »Zelo sem zadovoljen z današnjo vožnjo na čas in sem vesel, da sem naredil nekaj razlike med kolesarji, ki se bomo borili za skupno zmago,« je bil s svojim nastopom zadovoljen Almeida. Čeprav razlike niso prevelike in se bodo mesta med najboljšimi zagotovo še premešala, slabši nastop Lande lahko pomeni, da bosta v nadaljevanju dirke več prostih rok imela oba Slovenca na startu, če se Landa ne bo mogel vmešati v sam boj za skupno zmago. Oba Slovenca sta danes odpeljala zelo spodbuden kronometer. Jan Tratnik je za zmagovalcem zaostal 32 sekund in je končal na 23. mestu, Matej Mohorič je bil le šest sekund počasnejši od rojaka in je bil 38.