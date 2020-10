Ta je danes etapo zaključil na petem mestu, a izgubil več kot dve minuti, zaradi česar ima v seštevku le še 12 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Hindleyjem in 15 pred Geogheganom Hartom (Ineos Grenadiers).

Po spremembi v predzadnji, 20. etapi je naziv kraljevske etape prejela 18. med drugim tudi z najvišjo točko Gira na legendarnem prelazu Stelvio. Ta je znova upravičil svoj sloves. Etapa je prinesla številne premike v boju za rožnato majico in tudi novega lastnika le te.

Vodstvo je prevzel Kelderman (Sunweb), ki je dan začel 17 sekund za Joaom Almeido (Deceuninck-Quick-step). Portugalec pa je po slabem dnevu bržčas izgubil vse možnosti, da bi z 22 leti postal zmagovalec Gira.

V primerjavi z vodilnim Nizozemcem je izgubil dve minuti in 34 sekund, v skupnem seštevku pa sta ga prehitela Hindley in Geoghegan Hart, ki zdaj zasedata drugo in tretje mesto v skupnem seštevku, ter odlični Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), ki je etapo zaključil na tretjem mestu z zaostankom 45 sekund in v skupnem seštevku za rožnato majico zaostaja minuto in 18 sekund. Almeida zdaj zaostaja dve minuti in 16 sekund.

Prva prava selekcija je med najboljšimi razumljivo prišla na Stelviu. Okoli 50 kilometrov pred ciljem in 13 kilometrov pred koncem vzpona je odpadel Almeida po pospeševanju Keldermanovega moštva. Prvič se je 22-letni Portugalec še vrnil v manjšo skupino, nadaljevanje ostrega ritma Rohana Dennisa (Ineos Grenadiers) pa je bilo zanj preveč.

Devet kilometrov pred vrhom najvišjega vzpona letošnjega Gira pa je v težave zabredel tudi Kelderman, ki ni mogel slediti ritmu dvojca Ineos Grenadiers, pomagal pa mu ni niti moštveni kolega Hindley.

Morda zaradi dejstva, ker je mladi Avstralec sledil Geogheganu Hartu, ki je bil pred začetkom etape le sekundo za njim na četrtem mestu v skupnem seštevku. Morda pa tudi zato, ker Kelderman prihodnje leto odhaja k moštvu Bora-Hansgrohe.

Kelderman je bil osamljen, a ni izgubljal toliko časa kot Almeida. Nagrado Cima Coppi na vrhu najvišjega prelaza (2758 metrov) je dobil izjemni Dennis, ki je svojega moštvenega kolega pripeljal v položaj tudi za preboj na sam vrh razpredelnice. To se na koncu ni zgodilo, saj v ospredju Geoghegan Hart in Hindley nista sodelovala zaradi dvojnih interesov moštva Sunweb, imata pa tako mladi Avstralec kot Britanec še dve možnosti, da do konca prehitita Keldermana.

V petek kolesarje čaka ravninska, a najdaljša etapa na Giru od Morbegna do Astija v dolžini 258 kilometrov. V soboto pa še spremenjena predzadnja etapa s trikratnim vzponom na Sestriere. V nedeljo bo na sporedu še zaključni kronometer v Milanu.