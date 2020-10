Sagan je danes dosegel šele prvo etapno zmago na dirkah v tej sezoni. Skupno vodilni Almeida je ciljno črto prečkal v skupni 23 sekund za Saganom in ostal v rožnatem.

Danes je sicer več pozornosti kot dogajanje na cestah sprožil umik dveh ekip z dirke zaradi okužb z novim koronaviruom. Najprej je umik najavila ekipa Mitchelton-Scott po štirih pozitivnih testih med svojim osebjem, pozneje pa še Nizozemec Steven Kruijswijk, ki je bil pozitiven, ter njegova celotna ekipa Jumbo-Visma.

Triintridesetletni član Jumbo-Visme, za katero sicer dirka tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, je bil eden od dveh kolesarjev, ki sta bila pozitivna po zadnjem svežnju testov, ki so jih opravili v nedeljo in ponedeljek na dirki po Italiji. Sprva so v ekipi še nameravali priti na start današnje etape, a so si pozneje premislili in se umaknili z Gira.