Hojsu nos preluknjal masko

Minuli petek je bilo v centru Ljubljane nadvse živahno: polne so bile ulice in bari, letošnja zadnja Odprta kuhna na Pogačarjevem trgu je povzročila dren ob hrani, jesti pa z masko ni mogoče; držati razdaljo še težje. Malo pred sedmo so se na Trg republike začeli stekati tudi kolesarji, protestniki, z maskami in večinoma na ustrezni razdalji, ki jo zahteva že samo kolesarjenje. Zbrali so se že petindvajsetič, ogorčeni nad tem, kar vlada počne z državo.