Po Janši država še ne bo izginila

V Sloveniji imamo svojo lokalno kurjo slepoto. Ko se mrači – kot se že nekaj časa –, slabše vidimo in imamo težave z orientacijo v političnem prostoru. Pogost simptom te slepote je, da vidimo en sam problem, en vir vseh težav, eno grožnjo, enega sovražnika vsega, kar nam je drago: Janeza Janšo. In ko se na vsakem koraku spotaknemo obenj, postane pomembno in nujno samo eno – odstranitev Janše z oblasti. »Kar koli, samo ne Janša,« je seveda vodilo, ki je pripeljalo do tega, da imamo na oblasti prav njega, in z njim se ga ne bomo odkrižali. A o tem tokrat ne bom pisal.