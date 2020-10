»Pozivamo vse udeležence, da se protestom pridružijo na kolesih in z maskami! Vse, ki ne bodo na kolesih, pa naprošamo, da vzdržujejo varnostno razdaljo, nosijo maske in se ne zadržujejo v skupinah, večjih od 10 ljudi,« so zapisali na facebooku. Protest bo tako od 19. ure potekal na Trgu republike.

Od danes namreč velja omejitev druženja do 10 ljudi. Minister Hojs je ob tem v četrtek na novinarski konferenci tudi napovedal, da lahko protestniki od danes pričakujejo, da jih bosta policija in zdravstveni inšpektorat bolj dosledno identificirala in ob nespoštovanju odloka kaznovala.

Kot je zvečer dodal za POP TV, sicer trenutno »nihče ne misli na neko silo ali razganjanje protestnikov, mislimo pa, da jih je treba legitimirati in jim izreči ustrezne kazni«.

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je na današnji vladni novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 napovedala, da bodo inšpektorji v sodelovanju s policisti na večernih protestih nadzirali spoštovanje omejitev zbiranja več kot desetih ljudi, uporabo zaščitne maske na odprtem javnem prostoru in upoštevanje vseh higienskih navodil oz. priporočil NIJZ.

»V uporu je treba vztrajati«

Protestniki so na facebooku v pozivu k protestom zapisali, da je v uporu treba vztrajati, »saj si vlada Janeza Janše še vedno poskuša podrediti vse družbene podsisteme in še vedno spodkopava temelje demokracije in vladavine prava«.

»Po 25 tednih upora se jim vse bolj tresejo tla pod nogami in ta vlada neizogibno pada. Zato želijo tudi tokrat preprečiti proteste, napadati kritike in izvajati represijo,« so zapisali. Dodali so, da želi vlada trenutno stanje razširjenosti covida-19 spet izrabiti za utišanje ljudstva in lastne interese. To po njihovih besedah dokazujejo Hojsove besede o poostrenem legitimiranju ljudi, s čimer je ta prekoračil svoja pooblastila, so zapisali.

Hojs pa je za POP TV zanikal očitke, da želi s tem vlada zgolj omejiti protivladne proteste, in dodal, da če po zviševanju števila okuženih in hospitaliziranih »nekdo to povezuje s 'pretvezo' vlade, da želi nekaj početi proti protestnikom, smo izgubili zdravo pamet«.

Protestniki sicer za trenutno zdravstveno stanje krivijo vlado in dodajajo, da ni dokazov, da bi se okužbe s koronavirusom širile na protestih. Ljubljana, kjer so protesti vsak petek najbolj množični, pa je po deležu aktivno okuženih glede na število prebivalstva šele na 58. mestu med slovenskimi občinami.