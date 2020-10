Živela ljudska republika

Ko so na začetku leta Kitajci dramatično reagirali na pandemijo, je bilo moderno govoriti, da lahko tako ravna samo avtoritarna država. Češ, v demokraciji pa res ne bi mogli ljudem ukazati, naj nosijo maske. To je nezamisljiv poseg v zasebnost. Ko so omejili gibanje po mestih in ustavili medmestni promet, je vsak spodoben demokrat skočil v zrak. »A oni sploh nimajo ustave?« Lahko bi vedeli, da je svoboda gibanja ustavno garantirana pravica vsakega državljana, da je nedotakljiva in sveta. Jasno, da se je nekaj svobodomiselno razpoloženih prebivalcev Wuhana spomnilo, da bi protestirali. Nanje so spustili ešalone oklepne policije, ki jih je pometala na tla in poskrbela, da so umolknili. Ni jih bilo treba popisovati, ker kitajski sistemi prepoznavanja obrazov samodejno pripišejo podatke iz centralnega arhiva osebnih izkaznic elektronski podobi protestnika.