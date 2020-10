To je za Jamesa četrti šampionski prstan s tretjim klubom, saj je pred tem pokal Larryja O'Briena dvakrat dvignil z Miamijem (2012, 2013) in enkrat s Clevelandom (2016). Na šesti tekmi je drugič v finalu zaigral tudi slovenski košarkar Goran Dragić, ki je stisnil zobe in kljub hudim bolečinam po strgani tetivi v stopalnem loku leve noge na prvem obračunu pomagal soigralcem na parketu. V 19 minutah je s klopi za rezervne igralce zbral po pet točk in skokov ter asistenci, a to ni bilo dovolj za zmago.

Ko je LeBron James pred dvema letoma odšel k LA Lakers, ki bodo po vsej verjetnosti zadnja postaja v njegovi karieri, je bil cilj jasen – osvojiti čim več naslovov prvaka z legendarnim klubom ter se s tem postaviti ob bok ali celo preseči Michaela Jordana kot najboljšega košarkarja vseh časov. Ob zadnjem uspehu je korak k temu narejen. James je prišel do četrtega naslova prvaka lige NBA, ob tem pa postal prvi košarkar v zgodovini, ki je osvojil naziv najkoristnejšega posameznika (MVP) finala s tremi različnimi klubi. »Sebe, moje telo in misli ves čas postavljam v položaj, da sem na voljo soigralcem. V karieri še nisem izpustil tekme v končnici in najpomembnejša stvar, ki jo lahko storiš, je, da se lahko moštvo vedno zanese nate. Ob vsem vloženem trudu upam, da so soigralci ponosni name. Ob koncu dneva je to najpomembnejše. Ter seveda, da so name ponosni tudi navijači ter družina,« je povedal čustveni LeBron James.

S četrtim nazivom MVP finala je James prehitel Magica Johnsona, Shaquilla O'Neala in Tima Duncana, ki imajo po tri, in zaostaja le še za Michaelom Jordanom, ki je bil najboljši posameznik na vseh šestih finalih, na katerih je nastopil. LA Lakers je pomagal do prvega naslova prvaka lige NBA po letu 2010 ter izbrisal grenkobo lanske sezone, v kateri se moštvo ni prebilo v končnico, čeprav je bilo še v času božiča na četrtem mestu zahodne konference. James si je nato na tekmi z Golden Statom nategnil prepono, kar je bila njegova prva resnejša poškodba v karieri. Počivati je moral mesec dni, v tem času pa je moštvo padlo na deseto mesto in posledično ni prišlo v končnico. James je tako zaključne boje izpustil prvič po letu 2005. V poletnem prestopnem roku je generalni direktor kluba Rob Pelinka uspel pripeljati drugega superzvezdnika Anthonyja Davisa, kar se je izkazalo za ključno potezo. »Večkrat sem poudaril, da v moštvu ni egoizma. Vsak dan sva se z Davisom gnala k napredku na in izven parketa. Poznam občutek, ko si po sedmih letih v ligi misliš, da ne boš nikoli izpolnil sanj in postal NBA prvak. Tako je bilo pri meni v Clevelandu. Želel sem si pomoči, nekoga, ki me bo porinil naprej. Imel sem priložnost za odhod v Miami, kjer sta to storila Dwyane Wade in Chris Bosh. Pri Davisu sem za to poskrbel sam in celotna franšiza. Vesel sem zanj,« je še dodal James.

Posebna zgodba tokratnega finala je bil slovenski košarkar Goran Dragić. Po izjemnih predstavah v prvih treh krogih končnice, ko je bil najboljši strelec Miamija, si je na prvi tekmi strgal tetivo v stopalnem loku leve noge. Z izjemo druge tekme je kljub izjemnim bolečinam poskusil zaigrati na vseh ostalih, a mu je to uspelo šele na zadnji. »Malo možnosti sem imel, da bi še zaigral v finalu. Toda tega sem si želel bolj kot karkoli. Dan in noč sem delal terapije. Občutek ni bil pravi, a sem stisnil zobe,« je pojasnil Goran Dragić. Kljub temu, da je izpustil štiri tekme finala, je trener Miamija Erik Spoelstra razkril, da je ves čas sodeloval pri vsem, kar so počeli. »Trener, ne obupaj nad menoj. Daj mi priložnost. Našel bom način, da se vrnem,« je Dragić le nekaj ur po poškodbi po SMS sporočilu napisal Spoelstri. »Dan po prvi tekmi sem govoril z zdravniškim osebjem. Dejali so, da za njegov povratek v finalu ni možnosti. A tega Goran ni želel sprejeti. Zadnje tri tekme me je prosil, naj ga pošljem v igro. A včasih moraš kot trener odmisliti take stvari in narediti tisto, kar je prav in dobro za igralca.« Dragića zdaj čaka počitek po dolgi in psihično naporni sezoni, nato pa že pogajanja za naslednjo pogodbo, saj je postal prost igralec. »Dejali so mi, da je pretrgana tetiva v stopalnem loku kot da bi sam na sebi izvedel operacijo. Čaka me torej počitek, tetiva pa se bo zarasla sama od sebe. Obiski pri zdravniku niso potrebni. Žal se je odvilo, kot se je. Vmes sem se s tem sprijaznil. Vse v življenju ima svoj namen,« je sklenil Dragić.