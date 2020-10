Čeprav je dolgo kazalo, da se letošnja sezona lige ABA zaradi spora med Partizanom, Crveno zvezdo in FMP sploh ne bo začela, je na koncu le prevladal razum in dejstvo, da si vsi klubi v prvi vrsti želijo tekmovati. Še posebej v trenutni situaciji, ko so zaradi pandemije koronavirusa »počivali« od marca do začetka oktobra. Kljub temu pa dejstvo ostaja, da se v jadranskem tekmovanju stvari predolgo pometajo pod preprogo in da bo prišel trenutek, ko se bo vse skupaj stopnjevalo do takšne mere, da povratka ne bo več. Morda je ta trenutek prišel že dober teden dni po začetku sezone 2020/21, ko so klubi odigrali šele tekme 1. kroga.

Na sestanku brez rešitve Liga ABA ima namreč od ponedeljka blokiran račun na banki Raiffeisen v Zagrebu, kar pomeni, da klubom ne more plačevati stroškov gostovanj po prostorih nekdanje Jugoslavije. Blokado je zaradi neurejenih pravnih in lastniških odnosov v ligi zahteval podpredsednik lige Nebojša Čović, sicer prvi mož Crvene zvezde, za katerega mnogi pravijo, da ima skrito agendo zrušiti ligo ABA in s tem pri evroligi doseči, da njegovemu klubu podeli licenco A. Celotno dogajanje je znova močno ujezilo predsednika Budućnosti Dragana Bokana, ki je že v preteklosti nekajkrat predlagal, naj klubi ustanovijo novo ligo brez Crvene zvezde in FMP. Oba srbska kluba je tudi to pot izpustil, ko je predstavnikom lige ABA razposlal elektronska sporočila z vabili na videokonferenco. »Spoštovani. Verjamem, da je videosestanek o blokiranem računu lige ABA neizogiben. Treba je zagotoviti pogoje za nemoteno nadaljevanje sezone,« je med drugim pisalo v elektronskem sporočilu Dragana Bokana, ki pa ga Crvena zvezda in FMP nista prejela. Crvena zvezda je eden od lastnikov tekmovanja vse od ustanovitve lige ABA j.t.d. leta 2015, medtem ko bi FMP moral dobiti lastniški delež Metalca, ki je v jadranskem tekmovanju nazadnje igral v sezoni 2015/16. Je pa vabilo denimo poslal tudi Splitu in Borcu iz Čačka, ki sta iz 2. lige ABA napredovala po razširitvi in nista predvidena za lastniški delež v tekmovanju. Bokan je sicer s podobnim sestankom poskušal že pred več kot letom dni, a so takrat udeležbo na sestanku preostali srbski klubi odpovedali. Na odgovor Crvene zvezde ni bilo treba dolgo čakati. V dopisu vsem klubom so sporočili, da Bokan organizira nelegalni sestanek in da je liga ABA pravno neurejena, kar je tudi razlog, da jo Beograjčani tožijo. Do Bokanovega sestanka je nato včeraj dejansko prišlo, na njem pa so se prisotni pogovarjali o rešitvi zagate z blokiranim računom. Rešitve še niso našli.

Poskus odblokiranja računa lige ABA Hrvaški viri medtem trdijo, da je v sredo neimenovan posameznik poskušal odblokirati račun lige ABA pri banki Raiffeisen v Zagrebu. Ta ga je zavrnila, saj je želela prikaz veljavnih dokumentov, in tega ne namerava storiti, dokler se ne uredijo pravno-premoženjska razmerja oziroma dokler se ne ugotovi, kdo vse ima pravico razpolagati s sredstvi na računu. Trenutna dokumentacija lige ABA razkriva, da naj bi s sredstvi na računu lahko razpolagali tudi Mladen Veber, ki je Cedevito zapustil pred skoraj dvema letoma in nima nobene funkcije v novonastali Cedeviti Olimpiji, Krešimir Novosel, nekdanji direktor lige ABA, ki je od lanskega septembra tehnični direktor pri Cedeviti Olimpiji, in Dolores Kanić, ki po informacijah srbske spletne strani nova.rs nikoli ni imela prav nobene funkcije v ligi ABA ali kakšnem izmed sodelujočih klubov.