Kot je navedla KZS v svoji izjavi, je vlada na četrtkovi seji sprejela odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Sloveniji, ki je stopil v veljavo danes.

KZS se je na NIJZ obrnila s prošnjo, da namesto sto vlog vsakega od klubov še danes prioritetno obravnava skupno vlogo KZS za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju.

Dokler KZS ne prejme pozitivnega mnenja na oddano vlogo, klubi ne morejo izvajati treningov, če je na treningu prisotnih več kot deset oseb, in posledično tudi ne morejo organizirati tekem, so že zapisali.

Klubom, ki so pridobili pozitivno mnenje NIJZ za organizacijo tekem, ne pa tudi treningov, in imajo v mnenju v zadnjem stavku zapisano, da morajo, v kolikor se spreminjajo odloki o javnem zbiranju, ponovno zaprositi NIJZ za novo soglasje, ta soglasja posledično ne veljajo več, navajajo pri KZS.

"Žal je s sprejemom odloka in uveljavitvijo tega v petek, torej dan pred rednim krogom tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah in članih prišlo do tega, da se vsi skupaj soočamo s številnimi izzivi. Komisar tekmovanj bo predstavnike klubov sproti obveščal o nadaljnjih postopkih," so še zapisali pri KZS.

Tudi Odbojkarska zveza Slovenija (OZS) je na NIJZ oddala vlogo za potrditev pozitivnega mnenja o načrtovanem zbiranju nad deset oseb za vse klube in člane OZS, so sporočili v izjavi za javnost. Gre za obdobje od 9. oktobra do 9. novembra.

"Na OZS računamo, da bomo klubom navodila poslali takoj po prejemu informacij oz. bomo na odločitev NIJZ počakali najkasneje do 18. ure. Po tej uri bo OZS sporočila dokončno odločitev," so zapisali.