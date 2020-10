V za te dne presenetljivo lepem vremenu sta se na igrišču Phillipe Chatrier, pred tisoč glavo množico, za naslov v Parizu pomerili poljska najstnica Iga Swiatek in Američanka Sofia Kenin. Poljakinja je do današnjega finala v Parizu ni oddala niti niza in zelo odločno je pričela tudi današnji dvoboj. Zanesljivo je dobila uvodni svoji dve servisni igri, v prvem poskusu pa tudi vzela servis nasprotnici. Semafor je kazal 3:0, nato pa je tudi Američanka, zmagovalka letošnjega turnirja za Grand slam v Avstraliji, pokazala, da je izjemno borbena igralka in se nikoli ne preda. Z dobro taktično igro je rezultat izenačila na tri in za trenutek se je zdelo, da se je Poljakinja ustrašila priložnosti, da postane prva Poljakinja v zgodovini z zmago na turnirju velike četverice. A to je bil le kratek preplah, Iga Swiatek je dobila naslednjo servisno igro in takoj tudi znova vzela servisno igro nasprotnici. Pri rezultatu 5:3 se ji je še enkrat malce skrajšala roka in Keninova je svoj obstoj v prvem nizu podaljšala še za eno igro. Kar Swiatkowi ni uspelo na svoj servis, ji je nato na servis nasprotnice in osvojila še 13 niz zaporedoma na letošnjem Roland Garrosu.

Poljaki Roland Garros preimenovali v Poland Garros Drugi niz se je začel z dvema odvzemoma začetnih udarcev. Prva je z breakom prednosti povedla Sofia Kenin, a svoje prednosti ni zadržala. Ko je Poljakinja v drugem nizu prvič povedla z rezultatom 2:1, je Keninova zahtevala zdravniški odmor zaradi poškodbe stegenske mišice. Ko se je Američanka vrnila na igrišče, pa je bilo na igrišču moč videti zgolj še eno tekmovalko. Mlada Iga Swiatek se ni pustila zmesti in je pokazala, da je v letošnjem Parizu bila najboljša na igrišču. Po eni uri in 24 minutah je tako postala prva Poljakinja, ki je osvojila naslov za Grand slam. Slavila je z rezultatom 6:4 in 6:1, poljski častniki pa so po njeni zaslugi turnir v Parizu preimenovali kar v Poland Garros. »Želim si, da Sofia ni huje poškodovana, morda bi brez poškodbe igrala bolje. Vseeno sem danes bila odlično psihično pripravljena, želela sem igrati agresivno, kot vse tekme do sedaj v letošnjem Parizu. Na koncu sem osvojila zadnjo točko in sem res zelo vesela, da se je to zgodila,« je v solzah sreče po zmagi dejala nova zmagovalka. Swiatkova bo z uspehom kariere na lestvici WTA napredovala za 37 mesti in bo v novem tednu zasedala 17. mesto. Z zmago pa je v žep pospravila tudi 1,6 milijona evrov. Tudi njena tekmica je z nastopom v finalu napredovala na računalniški lestvici. Od ponedeljka dalje se bo nahajala na 4. mestu, pred pričetkom turnirja je bila šesta igrala sveta. Za poraz v finalu pa bo prejela ček v višini 850 tisoč evrov.