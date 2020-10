»Veliki zdravstveni center Walterja Reeda bom zapustil danes ob 18.30,« je Trump zapisal na Twitterju. »Počutim se res dobro! Ne bojte se covida. Ne dovolite, da prevlada nad vašim življenjem. Pod Trumpovo administracijo smo razvili nekatera res dobra zdravila in znanje. Počutim se bolje kot pred 20 leti,« je dodal.

Trump je zaradi okužbe z novim koronavirusom v vojaški bolnišnici v Marylandu od petka. Njegovi svetovalci so nakazali, da bi se lahko predsednik še danes vrnil v Belo hišo.

Predstavitev kandidatke za ameriško vrhovno sodnico v Beli hiši morda žarišče okužb

V ZDA vse bolj prevladuje mnenje, da je slavnostna predstavitev kandidature Amy Coney Barrett za vrhovno sodnico ZDA pred dobrim tednom dni v Rožnem vrtu Bele hiše privedla do množičnega izbruha okužb z novim koronavirusom. To sedaj ogroža potrditev kandidatke v senatu.

Doslej so okužbo potrdili pri najmanj 12 udeležencih dogodka, ki je uvodoma potekal na vrtu, nato se je slovesnost preselila v Belo hišo. Udeleženci so se objemali, poljubljali, rokovali, sedeli skupaj in se veselili, le izjemno redki o nosili maske. Te v Beli hiši tudi po potrditvi okužbe pri predsedniku Donaldu Trumpu še vedno niso obvezne.

Kandidatka za vrhovno sodnico je sama zbolela za covidom-19 poleti, ampak je ozdravela in njen test je bil v petek negativen. Okužila pa sta se republikanska senatorja Thom Tillis in Mike Lee, ki sta člana senatnega odbora za pravosodje s tesno republikansko večino. Odbor bo imel prvo zaslišanje kandidatke 12. oktobra in pričakovati je, da bosta do takrat že ozdravela.

Po predstavitvi Amy Coney Barrett so v bolnišnico zaradi covida-19 sprejeli nekdanjega guvernerja New Jerseyja Chrisa Christieja, zbolela je nekdanja Trumpova svetovalka Kellyanne Conway, šef Trumpove kampanje Bill Stepien, pa nekaj novinarjev in uslužbencev Bele hiše. Nekdanja Trumpova svetovalka Omarosa Manigault Newman je dejal, da njeni nekdanji sodelavci v Beli hiši o slovesnosti govorijo kot o "Pokolu v Rožnem vrtu". Ne razumejo, zakaj maske v Beli hiši po vsem, kar se je zgodilo, še vedno niso obvezne.

Na dogodku se je okužil tudi predsednik slavne katoliške univerze Notre Dame, kjer je kandidatka za sodnico diplomirala. John Jenkins je že v začetku prejšnjega tedna izrazil obžalovanje zaradi svojega obnašanja v luči tega, kar zahteva od študentov in osebja univerze glede varnostnih ukrepov. Trump je imel v torek, tri dni po slavju v Beli hiši televizijsko soočenje z demokratskim predsedniškim kandidatom Josephom Bidnom, ki se sedaj redno testira vsak dan. Tudi današnji zadnji test je bil negativen, vendar pa lahko oseba zboli še teden dni po okužbi in šele v torek bo jasno, ali se je Biden izognil Trumpovi usodi.

Še vedno ni jasno, kdaj se je Trump okužil, čeprav vse bolj prevladuje mnenje, da je bilo to na slovesnosti za vrhovno sodnico. Bela hiša zatrjuje, da se predsednika redno testira. Voditelj soočenja Chris Wallace je dejal, da je Trump v torek prispel v Cleveland prepozno, da bi se lahko pravočasno kredibilno testiral.