Donald Trump je v zadnje pol leta javnosti postregel s kopico nenavadnih izjav v povezavi z novim koronavirusom. Aprila, ko se je pandemija že dodobra zgrnila nad ZDA in so ljudje množično umirali, je ameriški predsednik javno razpredal o morebitni učinkovitosti grgranja belila, kar je kajpada povzročilo kar nekaj bolnišničnih obravnav pacientov, ki so predsednikova priporočila vzeli resno. Ne zgolj grgranje, vredno preizkušanja se mu je zdelo tudi vbrizgavanje razkužila. »Obetavno je tudi razkužilo, ki ubije virus v minuti. V minuti. Ali obstaja kakšna možnost, da bi na primer z vbrizganjem razkužila v telo povzročili neke vrste čiščenje? Seveda bi moralo to narediti zdravstveno osebje, ampak to bi bilo res zanimivo preizkusiti,« je razglabljal na novinarski konferenci konec aprila. Kot učinkovit način v boju proti koronavirusu je Trump, ki sicer priznava, da ni zdravnik, uporablja pa zdrav razum, predlagal tudi izpostavljanje zelo močni svetlobi. »Če torej telo izpostavimo ultravijolični oziroma zelo močni svetlobi, in če potem to svetlobo spravite v telo, skozi kožo ali na kakšen drugačen način ... Sliši se zanimivo.«

Laž na laž Poleg tovrstnih ugibanj o možnih načinih premagovanja koronavirusa je ameriški predsednik ob raznih priložnostih natrosil tudi nemalo izjav, ki jih ni mogoče označiti nikakor drugače kot laži. »Koronavirus bo aprila, ko bo topleje, oslabel. Višje temperature imajo zelo negativen učinek na ta tip virusa,« je Donald Trump izjavil 7. februarja, trditev pa nato ponovil še deset dni kasneje. Februarja si nihče, niti najboljši epidemiologi na svetu, niso drznili izreči kaj takšnega, ker je bilo o virusu znanega čisto premalo za tovrstna ugibanja. Za velikega poznavalca virusov in narave epidemij se je Trump pretvarjal konec februarja, ko je izjavil, da je virus samo začasen in bo kmalu izginil sam od sebe. »Virus bo nekega dne preprosto izginil, kot čudež,« je miril Američane, ko so spremljali, kako virus pustoši po Italiji. V naslednji dneh in tednih se je izkazalo, da epidemija niti približno ne pojenja, število okužb pa strmo narašča. »Če nadaljujemo z ustavitvijo gospodarstva, bo umrlih zaradi samomorov bistveno več kot zaradi covida-19,« je ameriški predsednik že večkrat ponovil. Čeprav je samomor res eden vodilnih razlogov za smrt v ZDA, so številke povesem neprimerljive. Zaradi koronavirusa je namreč doslej umrlo prek 200.000 Američanov, samomor pa jih v povprečju letno stori okoli 47.000, v zadnji gospodarski krizi pa se je to število povečalo za približno 10.000. Da »epidemija pojenja«, je Trump izjavil skorajda vselej, kadar se je v zadnjega pol leta pojavil pred kamerami, pogosto pa je še dodal, da »je epidemija pod nadzorom«. Gre za laži, ki jih je izrekal, ko je dnevno število potrjenih okužb v ZDA presegalo 50.000. »99 odstotkov covid-19 primerov je popolnoma neškodljivih,« je julija modroval Trump. Ve se, da virus lahko povzroči težko bolezen, četudi ne ubije bolnika. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije ima virus pri približno 15 odstotkih okuženih resne posledice, pri okoli 5 pa kritične. Spremljajte z nami v prispevku Trump potrdil, da sta s soprogo Melanio okužena z novim koronavirusom.