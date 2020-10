Mediji in družbena omrežja pregorevajo z odzivi na Trumpovo sporočilo. »Predsedniku Trumpu in prvi dami pošiljam najlepše želje in jima želim čimprejšnje okrevanje,« je bil kratek in jedrnat britanski premier Boris Johnson, ki je spomladi sam prebolel okužbo z novim koronavirusom. Z dobrimi željami so se med drugimi oglasili nemška kanclerka Angela Merkel, predsednik Evropskega sveta Charles Michel, poljski predsednik Andrzej Duda, izraelski premier Benjamin Netanjahu in indijski premier Narendra Modi. »Pridružujeva se milijonom ljudi po vsej Ameriki, ki molijo za njuno popolno in hitro okrevanje. Naj Bog blagoslovi predsednika Trumpa in našo čudovito prvo damo Melanio,« pa je zapisal podpredsednik ZDA Mike Pence. Oglasil se je tudi prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je ameriškemu paru zaželel popolno in hitro okrevanje. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je Trumpu hitro okrevanje zaželel v telegramu.

Dobre želje pa so zelo hitro zasenčili očitki na račun Trumpovega neodgovornega obnašanja in nespametnih izjav v preteklem obdobju. Novinar Eli Stokols, ki za Los Angeles Times pokriva dogajanje v Beli hiši, je izpostavil samo nekaj nedavnih predsednikovih izjav. 21. septembra je Trump na shodu v Ohiu recimo dejal, da covid-19 ne »prizadane praktično nikogar«. Teden dni kasneje je nato protikandidatu Joeu Bidnu navrgel, »da za razliko od njega ne nosi maske«. Še včeraj so ga mediji ujeli, kako je na tradicionalni Al Smith večerji udeležencem razlagal, »da bo kmalu vsega konec«, danes pa je prišla novica o pozitivnem testu in karanteni.

Trump je na shodu v Duluthu potencialno ogrozil svoje privržence.

V luči novega dogajanja se pomenljivo bere tudi tvit Joea Bidna, ki je še pred predsednikovo novico zapisal: »Donald Trump bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi odvrnil pozornost od tega, kako je na celi črti pogorel v odzivu na epidemijo covid-19. Umrlo je prek 200.000 Američanov, 26 milijonov je brezposelnih, šestini malih podjetij grozi zaprtje.« In če je epidemiolog Eric Feigl-Ding v tvitu predsedniku zatem nastavil ogledalo, ko je dejal – »Koronavirus je resničen, Trumpove laži imajo posledice, če se lahko okuži predsednik, potem ni varen nihče« – ni minilo dolgo, da so uporabniki skovali teorijo zarote. »Trump je patološki lažnivec, to dokazuje iz dneva v dan. Ničemur, kar reče, ni za verjeti. Dobesedno se je sposoben zlagati glede česarkoli, celo glede tega, da je pozitiven na koronavirus, če seveda meni, da mu to lahko pomaga v volilni tekmi,« je zapisal eden izmed uporabnikov twitterja. Pripeta anketa kaže, da kar 51 odstotkov od 55.000 ljudi, ki so glasovali, deli njegovo mnenje.

»Dejstvo, da toliko ljudi dvomi v to, da je Trump okužen, kaže na to, kaj naredi pet let slabega vodenja države, laži in obtoževanje drugih glede lažnih novic. Kot skupnost smo postali nezaupljivi glede česarkoli in kogarkoli. To me skrbi,« lahko še preberemo o razširjenosti dvomov. In medtem ko se iz sveta politike vrstijo odzivi in želje po čimprejšnjem okrevanju predsednika ZDA njegove soproge Melanie, je britanski Sun objavil videoposnetek, na katerem vidimo, kako Trump na sredinem shodu v Duluthu med svoje privržence meče promocijske kape. Koliko ljudi je zaradi tega dodatno ogroženih, ni jasno, kar pa bode v oči, so obtožbe, da se je Trump v četrtek udeležil zasebnega dogodka v New Jerseyju, potem ko so isti dan okužbo že potrdili pri svetovalki Bele hiše Hope Hicks. »Potem ko so v Beli hiši izvedeli, da ima Hicks simptome novega koronavirusa, se je predsednik udeležil zbiranja finančnih sredstev v New Jerseyju, kjer ni nosil maske in je bil v stiku z več deset osebami,« pišejo pri Washington Postu.

*After* White House officials learned Hicks was symptomatic and had close contact with the President, the President attended a fundraiser in New Jersey where he did not wear a mask and interacted with "dozens" of people.

