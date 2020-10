Čeprav demokrat Joe Biden povečuje svojo prednost v nacionalnih anketah pred Trumpom, pa so ankete v številnih ključnih državah, ki bodo odločale o zmagovalcu, veliko bolj tesne. Biden sicer vodi, vendar ne tako prepričljivo kot na nacionalni ravni, kjer mu sveža anketa televizije CNN daje kar 16 odstotnih točk prednosti (57 proti 41 odstotkom).

Večina analitikov meni, da izid volitev 3. novembra ne bo znan takoj in Trump je že večkrat namignil, da neugodnega volilnega izida ne bo sprejel. Do volitev bo že imel na svoji strani zanesljivo konservativno večino vrhovnega sodišča ZDA in pričakuje, da bo to v primeru sporov odločilo tako kot leta 2000, ko je s prekinitvijo ponovnega preštevanja glasovnic na Floridi dodelilo zmago republikancu Georgeu Bushu mlajšemu.

V ZDA niso volivci tisti, ki izbirajo predsednika, ampak so to elektorji, ki jih izbirajo državna zakonodajna telesa. Države so doslej praviloma izbirale elektorje v skladu z voljo volivcev, vendar pa ustava ZDA tega ne določa. Pravi le, da morajo države imenovati elektorje tako, kot se odloči državno zakonodajno telo.

Salon poroča, da viri v republikanski stranki na nacionalni in na državnih ravneh potrjujejo obstoj načrta, da se zaobide volja volivcev in namesti Trumpove elektorje. Republikanci lahko to storijo v Arizoni, Michiganu, Pensilvaniji, Wisconsinu, Severni Karolini in na Floridi. Edina ovira je lahko dejstvo, da imajo republikanci svoja guvernerja le na Floridi in v Arizoni. Demokratski guvernerji ostalih držav seveda republikanskih elektorjev, ki jih bodo določili republikanski kongresi, v primeru volilnih nejasnosti ne bodo potrdili.

Načrt Trumpove kampanje pa je tak, da bo predsednik v primeru poraza trdil, da je šlo za volilne prevare. Teren je že pripravil s trditvami, da so volilna prevara glasovnice po pošti, ki jih zaradi pandemije novega koronavirusa letos v veliko večjem številu uporabljajo demokratski volivci. Na podlagi tega bo zahteval, naj republikanski kongresi do 8. decembra pošljejo imena predsedniku senata, kar je podpredsednik ZDA Mike Pence. Ta jih potem posreduje v potrditev kongresu.

Revija Atlantic poroča, da bodo Trumpovi to prikazali kot legitimno zaščito volje volivcev pred demokratsko prevaro. Argument ni neumen, saj so volitve v ZDA popolna zmešnjava državnih pravil. Vsaka država namreč po svoje odloča, kako se izvajajo volitve predsednika ZDA. Nekje veljajo le glasovnice po pošti, ki pridejo do komisij na dan volitev, drugje tiste, ki so poslane pravočasno.

Različne države različno določajo, do kdaj se takšne glasovnice lahko čaka. Potem so tu še pravila o tem, kako morajo biti glasovnice izpolnjene, in v Pensilvaniji na primer se prepirajo, ali morajo biti glasovnice v dveh kuvertah ali zadostuje le ena. Dlje se bodo glasovi preštevali, dlje časa ima Trumpova kampanja, da podžiga teorije o prevari.

"Nezaslišano je, da predsednika Trumpa in ekipo napadajo zaradi obrambe vladavine prava in preglednih svobodnih ter poštenih volitev. Glavni mediji demokratom dopuščajo, da povsem sesujejo sistem in vržejo volitve v kaos. Trump se bori za volitve, ki so vredne zaupanja. Vse, kar pravi drugače, je teorija zarote, ki želi zamegliti resnico," je na vprašanje revije Atlantic o strategiji odgovorila namestnica tiskovnega predstavnika Trumpove kampanje Thea McDonald.

Trumpov načrt bi deloval sicer le v primeru, da republikanci ohranijo večino v senatu in prevzamejo večino tudi v predstavniškem domu. Če kongres ostane razdeljen, pa Američanom preostane le, da se obrnejo k bogu. Ustava namreč na to nima odgovora.