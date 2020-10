Brez Dragića, brez Adebaya, brez problema. Nekaj takega si je pred tretjo tekmo finala lige NBA proti LA Lakers mislil Jimmy Butler. Košarkarji Miamija so bili s hrbti potisnjeni ob zid, saj so zaradi poškodb še drugo tekmo zapored ostali brez dveh ključnih posameznikov, ob tem pa v zmagah zaostajali z 0:2. Nov poraz bi pomenil, da je finale bržkone odločen, hkrati pa bi moštvu s Floride grozila »metla«. V najtežjem trenutku si je ekipo na svoj hrbet »naložil« Butler in kot tretji igralec v zgodovini finalov NBA po Jerryju Westu (1969) in LeBronu Jamesu (2015) dosegel trojni dvojček s 40 doseženimi točkami. Miamijeva dvaindvajsetica je odličnemu točkovnemu izkupičku dodala še 13 asistenc in 11 skokov ter tako poskrbela za bolj razburljiv finale od pričakovanj.

Dragić: Butler pokazal, da je srce Miamija

Miami z zmago ni le popravil samozavesti in podaljšal upanja na morebitni četrti naslov prvaka lige NBA, kupil si je tudi nekaj dodatnega časa za morebitni povratek Dragića in Adebaya. Adebayo se je sicer pred včerajšnjo tekmo ogreval, a je ves čas vedel, da ne bo igral. Ameriški center nigerijskih korenin bo po poškodbi vratu na prvi tekmi na četrti bržkone nastopil, medtem ko je situacija pri slovenskem organizatorju igre po strgani tetivi v levem stopalnem loku bolj pesimistična. »Bam in Goran sta del naše družine. Sta prava športnika in želita v žaru borbe storiti vse, da bi bila na parketu. Oba napredujeta po poškodbah, a še nista pripravljena na igro. Ni lahko, a se enostavno moramo obnašati odgovorno in biti pošteni. Zdravje je najpomembnejša stvar in dokler ne bomo prepričani, da ga z igranjem ne bosta ogrožala, bosta počivala,« je sicer še pred začetkom tretje tekme razlagal trener Miamija Erik Spoelstra.

Takrat je bil Spoelstra še precej mrkega obraza, precej bolj vedrega pa po tekmi. »Kaj na rečem drugega kot Jimmy je.... Butler. To je tisto, kar je želel, in to je tisto, kar smo želeli mi. Težko ga je razumeti, dokler ga ne začutiš med štirimi črtami košarkarskega igrišča. Gre za ekstremno tekmovalnega posameznika in prav to smo v našem klubu potrebovali.« Butler je bil ob odličnem delu v napadu pogostokrat uspešen tudi v obrambi ob pokrivanju LeBrona Jamesa in ga prisilil k večini od skupno osmih izgubljenih žog. To je bil glavni razlog, da je Miami vodil skozi celoten obračun, dobil vse štiri četrtine in prišel do izredno pomembne zmage. »Je tisti igralec, na katerega se lahko vedno zaneseš. Če potrebuješ pomemben skok, bo prišel do njega. Če potrebuješ pomemben prekršek, ga bo storil. Kar koli je potrebno, da zmaga. Tak je bil že v univerzitetni ligi. In to pri njem resnično občudujem,« je povedal Jae Crowder, ki si je z Butlerjem slačilnico delil že na univerzi Marquette.

Po tekmi se je na twitterju oglasil tudi Goran Dragić, ki je z Butlerjem v letošnji sezoni zgradil tesen odnos. »Brat Butler je pokazal, zakaj je vodja in srce naše ekipe!« In Jimmy Butler? Osebni dosežek ga ni pretirano zanimal, govoril je le o zmagi. »Ne zanima me trojni dvojček, ne moje točke. Iskreno. Želim le zmagovati, kar nam je tokrat uspelo. Zato sem vesel. In če mislite, da se bomo s tem zadovoljili, se motite. Vrnili se bomo in serijo izenačili na 2:2!« Kako resno misli Butler, potrjuje njegovo dejanje ob koncu tekme. LeBronu James je namreč zabrusil, da je skupaj s soigralci v težavah. »LeBron mi je ob koncu prve četrtine dejal, da smo mi v težavah. Ob koncu tekme sem mu samo vrnil besede,« je pojasnil Butler.