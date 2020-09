Potem ko so se lahko v dosedanjih sezonah košarkarji Olimpije pred tekmami ukvarjali le z nasprotnikom, je v letošnji drugače. Pred vsako jih bo namreč čakalo testiranje na koronavirus, v primeru pozitivnega primera pa bo sledila desetdnevna karantena, ki lahko precej poruši načrte moštva. Pred uvodnim preizkusom v letošnjem drugokakovostnem evropskem košarkarskem tekmovanju so Ljubljančani po nedeljskem testiranju dobili zeleno luč za potovanje v Pariz, kjer jih jutri ob 20. uri čaka obračun z Nanterrom.

Zmaji se uvodnega evropskega obračuna že pošteno veselijo. Že res, da so do zdaj odigrali nekaj pripravljalnih tekem in osvojili superpokal, a začenja se tisto, na kar so čakali. Pričakovanja javnosti so velika, podobno, kot so bila v lanski sezoni. Takrat se je zdelo, da je zmajem uvodni poraz proti Darušafaki v lepo zapolnjenih Stožicah vzel nekaj samozavesti in jim v podzavesti sledil še lep čas. Košarkarji takratnega trenerja Slavena Rimca so namreč klonili še na naslednjih štirih evropskih tekmah, nato štiri dobili, na zadnji, ključni za preboj v drugi del, pa znova pokleknili, in to ravno na gostovanju pri tokratnem nasprotniku Nanterru. »Vsaka tekma, ki pride, je najbolj pomembna. Vsako bomo vzeli kot finale. In prav na vsaki od svojih igralcev zahtevam, da krenejo po zmago. Jasno pa je, da ne bo lahko. Vsak uspeh v Evropi nam prinaša veliko, na gostovanju pa šteje dvojno. Imam visoka pričakovanja,« pravi trener Jurica Golemac, ki je v Olimpijo v lanski sezoni prišel že po koncu evropskega pokala. Slab evropski začetek je okusil kapetan Jaka Blažič: »Prva tekma sezone je vedno zelo pomembna, saj prihaja po pripravljalnem obdobju in ti pove, ali si na pravi poti oziroma ali si delal dovolj trdo in dobro. Hkrati pa ti da prepotrebno samozavest za naprej. Lani nas je slab začetek v evropskem pokalu stal napredovanje, zato letos te napake ne želimo ponoviti.«

Ljubljančani so proti Nanterru v prejšnji sezoni klonili obakrat, čeprav je bilo očitno, da je bila kakovost na njihovi strani. Francozi so, podobno kot Olimpija, precej prevetrili moštvo, Golemac pa opozarja predvsem na Isaiaja Cordinierja. »Lahko igra na pozicijah od ena do tri in je podoben tip igralca kot Evan Fournier. Je izreden atlet, močan in samozavesten. V napadu razigrava soigralce in zadeva, v obrambi pa pokriva nasprotnikovega najboljšega posameznika. Na prvi tekmi francoskega prvenstva je na parketu prebil vseh 40 minut. Potem imajo izkušenega Američana Chrisa Warrena, pa Dwighta Buycksa, ki je ves čas na meji med NBA in Evropo. Tu sta še Tyler Stone in Alpha Kaba, ki se ga spomnimo iz Mege. Imajo torej odlične posameznike, ki se jim moramo zoperstaviti z moštveno igro tako v obrambi kot v napadu.«

Nanterre je na prvih dveh tekmah v domačem prvenstvu po enkrat zmagal in izgubil. Uvodoma je s 85:76 porazil Limoges, nato pa z 82:95 klonil proti Bourgu Alena Omića. Golemac to pot še ne bo mogel računati na Jarroda Jonesa, ki je v Ljubljano prispel v ponedeljek zjutraj in bo v Stožicah dvigoval fizično pripravljenost.