Za današnjo lestvico vam ponujamo pregled tistih košarkarjev, ki so bili v posameznih sezonah razglašeni za najboljše, in ker je bilo sezon od leta 2001 že kar 19, smo si pri pregledu najboljših dovolili izbrati tistih deset, ki so imeli najvišji statistični indeks (pozitivno: točke, skoki, podaje, ukradene žoge, blokade, izsiljene osebne napake; in negativno: zgrešeni meti, zgrešeni prosti meti, izgubljene žoge, blokade, osebne napake). Med najboljšimi je tudi nekaj najboljših košarkarjev na svetu.

Dejan Milojević, 30,35 (2004/2005) Legenda pravi, da je Dejan Milojević (1977) na mladinskem prvenstvu Srbije za svoj Beovuk dosegel na tekmi proti OKK Beogradu kar 141 točk, druga legenda pa ta podatek popravlja na 131 točk. Bog ve, kaj je res, dejstvo pa je, da je 201 cm visok krilni igralec kar trikrat postal najboljši igralec v rednem delu lige ABA. V sezonah 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006. Prvič za Budućnost, potem pa dvakrat za Partizan iz Beograda. Leta 1977 rojen Beograjčan je bil tudi dvakrat najboljši strelec lige ABA in je objektivno najboljši igralec lige vseh časov. Po sezoni 2005/2006 je odšel k Pamesi v Valencio, potem pa v turški Galatasaray. Kariero je končal razmeroma zgodaj, saj je imel velike težave s poškodbo kolen. Milojević, ki je leta 2001 z reprezentanco takratne Jugoslavije osvojil evropsko prvenstvo v Turčiji, je leta 2012, tri leta po koncu kariere, začel s trenersko potjo. Postal je trener Mege, ki jo je letos zapustil. Velja za trenerja, ki je na poti v NBA pomagal zvezdnikoma Nikoli Jokiću in Bobanu Marjanoviću, pa tudi našemu Vlatku Čančarju.

Milan Gurović, 29,30 (2006/2007) V sezoni 2006/2007 je imela najboljšega igralca v svojih vrstah Crvena zvezda iz Beograda. Košarkar, ki je leta 2002 s takratno Jugoslavijo postal svetovni prvak, Milan Gurović (1975), je svojo kariero začel v Novem Sadu in že zelo zgodaj, pri 17 letih, podpisal pogodbo z grškim Peristerijem. Potem je v desetih, enajstih letih zamenjal enajst evropskih in srbskih klubov. Od leta 2005 do leta 2007 je igral za Crveno zvezdo. V sezoni 2006/2007 je bil najboljši strelec in je tudi najboljši strelec lige ABA vseh časov, s kar 28,6 točke povprečno na tekmo.

Luka Žorić, 23,62 (2010/2011) Tudi hrvaški center je bil dvakrat najboljši igralec lige ABA. Prvič kot član Zagreba, drugič kot član zagrebške Cibone. Boljši je bil v sezoni 2010/2011, za odtenek slabši v sezoni 2017/2018. Hrvaški center (211 cm), rojen v Zadru leta 1984, je zamenjal kopico klubov, večino na Hrvaškem, igral pa je tudi pri nas, za Olimpijo in Postojnsko jamo. Svoj pečat je pustil v prvi španski in turški ligi, medtem ko se mu na draftu ni uspelo uvrstiti v NBA. Žorić, ki je bil tudi hrvaški reprezentant, je bil v sezoni 2017/2018 najboljši strelec lige ABA.

Ante Tomić, 22,42 (2008/2009) V sezoni, ki se je začela jeseni 2008, je bil najboljši igralec lige ABA center Zagreba Ante Tomić (218 cm, rojen leta 1987). Košarkar, rojen v Dubrovniku, je za Zagreb igral zelo dolgo, od leta 2004 do leta 2010, ko se je preselil v Španijo. Podpisal je za madridski Real, po dveh sezonah pa za Barcelono – od letos je član Joventuta iz Badalone. Čeprav je bil leta 2008 izbran na draftu (Utah Jazz), ni nikoli zaigral v NBA, se pa lahko pohvali s številnimi naslovi v Španiji, dvakrat je bil tudi v idealni peterki elitne evrolige.

David Simon, 22,27 (2011/2012) Temnopolti center iz Illinoisa (visok 206 cm) je uspešno igral za Univerzo Fort Wayne, a ga na draftu leta 2005 niso izbrali, zato se je odpravil po svetu. Najprej po Evropi, potem po Aziji. David Simon (1982) je svoja najboljšo sezono gotovo preživel v Kragujevcu, kjer je bil najboljši igralec moštva in seveda tudi lige ABA. V tisti sezoni je bil tudi najboljši strelec prvenstva. A kot je v moderni košarki običaj, je po sezoni odšel. Najprej v Kazahstan k Astani, potem pa v Korejo in na Filipine. Zdaj igra v drugi japonski ligi.

Nikola Jokić, 21,96 (2014/2015) Za mnoge najboljši evropski košarkar igra tudi letos veliko sezono v ligi NBA, a ne gre pozabiti, da je začel v regionalni ligi, kjer je bil v sezoni 2014/2015 kot igralec Mege najboljši igralec prvenstva. Nikola Jokić (rojen leta 1995, visok 213 cm) se je rodil v Somboru in igral za Vojvodino iz Novega Sada. Leta 2012 je odšel v Mego, leta 2014 pa so ga na draftu izbrali Denver Nuggets in naslednje leto se je preselil v Kolorado. Mimogrede, v NBA je bil enkrat v idealni peterki, bil je novinec leta, dvakrat pa je bil povabljen na tekmo zvezd.

Tadija Dragičević, 21,93 (2007/2008) Košarkar iz Čačka – starost 34 let – je igral pri Borcu, pri petnajstih pa je postal mladinec beograjske Crvene zvezde, za katero je igral do leta 2010. Po tisti sezoni je srbski krilni center (visok je 206 cm) začel svojo legionarsko pot po Evropi (Virtus Roma, Alba Berlin, Biella, Azovmash, Anadolu Efes, Strasbourg IG, Aris, Yeşilgiresun, Breogán), čeprav ga je na draftu NBA leta 2008 izbral Utah Jazz. V ligi ABA je bil v sezoni 2007/2008 tudi najboljši strelec (20,5 točke), kar je ponovil leta 2016, kot član Budućnosti (16,3 točke na tekmo).

Dario Šarić, 21,14 (2013/2014) Trenutno eden najboljših košarkarjev Phoenix Sunsov, 26-letni Šibeničan, je bil v sezoni 2013/2014 najbolj koristen igralec (MVP) lige ABA, kot član zagrebške Cibone, ki je v tej sezoni postala prvakinja lige. Krilni igralec, visok 208 cm, je bil v isti sezoni tudi najboljši strelec lige. V izredno bogati, a tudi burni karieri mladega košarkarja so ga na draftu izbrali pri Orlandu, a je iz Cibone najprej odšel v Turčijo, kjer je dve sezoni nastopal za Andolu Efes. V NBA je najprej nastopal za Philadelphio, potem pa tudi za Minnesoto.

Miro Bilan, 20,81 (2015/2016) Še en visokorasli Šibeničan se je rodil leta 1989 in zrasel kar 213 cm. Na začetku je igral za domači klub, po štirih letih se je za kratek čas odpravil v Zadar, potem pa v Zagreb k Cedeviti, kjer je igral od leta 2011 do leta 2017. Včasih so bili igralci svojim klubom zvesti dlje časa, bi lahko rekli. Miro Bilan je bil s Cedevito kar štirikrat tudi hrvaški prvak, leta 2017 pa je odšel v tujino. Najprej v Francijo, kjer je bil z Asvelom leta 2018 prvak lige, od lani pa je član Dinama Sassari s Sardinije, s katerim je osvojil tudi italijanski super pokal.