Prvi pozdrav ima nadstrešek

Dovozna pot, asfaltiran predvrt in pokrito postajališče signalizirajo odprt sprejem in prostorno parkiranje. Nadstrešek za dva avtomobila ponuja zaščito na prostem, združuje okoljske danosti in je s svojo estetiko dodana vrednost primarni arhitekturi. Gre za vkopan, po meri narejen objekt z AB stenami in leseno streho, ki se nadaljuje v shranjevalno lopo. V njej se običajno hranijo pripomočki za urejanje okolice in gredic. Ker pot od avtomobila do vhodnih vrat ni v isti ravnini, za premostitev skrbijo betonsko-lesene stopnice s klopcami za posedanje.