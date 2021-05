Predhišni vrt prepleta zasebno in javno

Umeščen na jug združuje parkirno, pozdravno in bivalno funkcijo. Dovoz v podkleteno garažo in parkirni prostor ob hiši povezuje tlakovana pot, speljana do vhodne terase. Zaokrožujeta jo lesena polkrožna klopca in manjši okrasni vrt z dišečim borom. Iglavec prenese večje temperaturne razlike in sušna obdobja ter ima izjemno pomirjujoč vonj – kot nalašč za dobrodošlico. Hišo od nivoja ulice teatralno povzdiguje petstopenjsko stopnišče, ki prevzema dvojno vlogo vrtnega povezovalca. Po kamnitih stopnicah narekuje prihod in odhod, po macesnovih pa kliče po bivanju navzven. Leseno kotno stopnišče združuje kót arhitekture s položajem paviljona v kotu parcele.