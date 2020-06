Za srečnejše življenje brez psihološke in stvarne navlake Japonci poznajo izraz danšari, ki izhaja iz ideje manj je več. Lesena ureditev se ponaša z izčiščenim dizajnom, ki poudarja lepoto okoliške krajine in v vrt vnaša samo smotrne elemente za nadgradnjo bivanja. Nadstrešek za avto z uto, vrtni paviljon in leseno teraso smo izdelali po navdihu arhitektov, vrtna oprema pa je rezultat študentskega natečaja.

Parkirna dobrodošlica in prehodni sprejem. V hrib zarezan nadstrešek za dva avtomobila ponuja dostop, ki se na eni strani odpira proti vzpenjajoči se javni cesti ter na drugi nadaljuje v vrtno uto. Strehi se zavoljo svetlobno zračnega pasu po višini ne stikata, marveč se zaradi medsebojne povezanosti delno prekrivata. Odprt prehod je nasprotje polni steni shranjevalnega prostora in je sočasno povezava med javnim uvozom in zasebnim vrtom. Pot ob hiši nas vodi do vrtnega paviljona in vogalne macesnove terase. Prednost lesene talne ureditve je dostop v copatih in neposredna povezanost interier-eksterier.

Vrtna oprema je plod sodelovanja med podjetji in fakulteto. Poleg preproste drevesne zasaditve in travnatih površin zunanji prostor dopolnjuje minimalistično vrtno pohištvo, ki so ga v sodelovanju z mizarjem in ključavničarjem razvijali študenti fakultete za arhitekturo. Oblikovana produktna linija (les-kovina) so miza, stol, ležalnik, servirni voziček in španska stena. Vsak del ima svojo funkcijo in je z namenom na točno določenem mestu. Ležalnike na severni strani stanovalci uporabljajo za branje v poletnem hladu, španska stena na prehodu med uto in vrtom nakazuje smer poti in pogledov, garnituro pa koristijo za obedovanja in počitek na vrtu.

Zakaj bi dodajali umetno, če imamo že vse naravno? Japonska tradicija urejanja vrtov skrbno posnema naravo, v katero postavlja tradicionalni element paviljona. V opisanem primeru pa bistvo ni ožja okolica, ampak razgled na veličastno krajino po dolini. Zaradi severne lokacije je leseni paviljon odmaknjen od hiše, da lahko izrablja osončenost skozi ves dan, letvična zaprtost s treh strani pa omogoča zasebnost in izostruje poglede. Prostorna vrtna hišica je namenjena meditiranju, piknikom, povezovanju s samim seboj, naravo in ljudmi. To je slovenski »danšari« ali dan, našarjen z zenom okoliških gozdov, ki so zdravilo zoper bolezen obilja in presežkov današnjega časa.